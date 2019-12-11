Феминистская катавасия

Начиная с 27 ноября общественность столицы бурлила по поводу искусства как никогда. Причиной столь нездорового возбуждения стала I Международная феминистская выставка в Музее изобразительных искусств под названием "Кормилицы". И не столько сама Феминнале, сколько появление на ее открытии датской художницы, которая, раздевшись до гола, медленно и печально одевалась прямо в выставочном зале. Так она, по задумке организаторов, должна была привлечь внимание к бесправию работниц коммерческого секса.

Все собравшиеся на вернисаж, которых, кстати, было не так уж много, в основном представители СМИ, понятно, впали в шоковое состояние. И тут же соорудили из этого редкого в наших краях пефоманса (была еще одна обнаженная модель, перед зеркалом) убойную сенсацию. Все остальные экспонаты были, конечно, не столь впечатляющими, но не менее интересными. Например, боксерская груша в форме женского торса, нижнее белье с разного рода феминистскими лозунгами, звуковая инсталляция, посвященная гибели 17 кыргызстанок в пожаре. Еще один живой пефоманс - девушка в белом, которая в режиме–онлайн мыла в тазу бараньи кишки... Но все это при появлении голой датчанки было уже никому не интересно.

Понятно, что наготой, ратующей за права секс–рабынь, организаторы Феминнале надеялись разжечь интерес самой широкой публики. И это произошло. Правда, интерес этот повлек за собой совершенно непредсказуемые последствия, поскольку феминистская суперакция напоролась на кыргызский менталитет. Причем в самой острой форме.

Бурное обсуждение в соцсетях привлекло внимание целой группы активистов национального самосознания, которые начали травлю с угрозами всех, кто был причастен к Феминнале. Этот прессинг, который длился более двух дней, закончился тем, что директор Музея ИЗО Мира Джангарачева написала заявление об уходе. Она объяснила СМИ, что сделать это попросил ее министр Азамат Жаманкулов, который был обеспокоен тем, что ситуация накаляется.

- В целях сохранности музея и безопасности своих сотрудников я приняла такое решение. Но это не говорит о том, что боюсь или придерживаюсь политики тех, кто заставляет это сделать, - подчеркнула Джангарачева.

И прямо назвала источник опасности - организация "Кырк–Чоро", люди из которой, по ее словам, способны на все: насильственные нападки, поджоги, избиения. При этом Мира Камильевна подчеркнула, что и впредь будет поддерживать все, что касается защиты прав женщин, борьбы с гендерной дискриминацией.

На страничке в "Фейсбуке" она написала: "Если мое заявление подпишут, значит, мракобесие победило".

И как в воду глядела. Утром в понедельник, 2 декабря, министр Жаманкулов ее петицию об уходе подмахнул. Когда к нему заявились борцы за сохранность менталитета и потребовали ликвидировать выставку, наказать организаторов, уволить директора музея, министр отчитался по всем пунктам.

К тому времени спешно созданная спецкомиссия признала провокационными еще 7 экспонатов, в том числе и так полюбившуюся всем боксерскую грушу с грудью. Это как бы макет насилия, с обозначенными зонами ударов, которые чаще всего наносят женщинам. Вопросы журналистов о том, какого рода специалисты вошли в эту ликвидационную комиссию и по каким критериям определялась провокационность произведений, министр культуры проигнорировал.

В тот же день было обнародовано заявление министерства по Феминнале. С умилительной попыткой доказать, что в этом ведомстве тоже не лыком шиты и знают такие умные слова, как "эстетика перформативности" и "контент".

Чего только стоит такая фраза: "Феминнале использует язык провокации как метод, эпатаж, выдавая телесное, наготу за перфомативность, что дезориентирует посетителя и не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы".

Никто так и не смог понять, что хотели сказать составители заявления. И как можно выдавать наготу за что–то и при этом ею кого–то дезориентировать - в общем, непостижимое.

Зато главное высказано четко и предельно просто, чтобы поняли даже самые непродвинутые читатели, особенно из тех общественников, которые так ратуют за традиционные основы в женском вопросе.

"Министерство культуры, информации и туризма категорически против дефиле обнаженных женщин в храме искусства и не поддерживает подобных провокационных вызовов современного искусства".

Просто феноменальное открытие. Наше министерство вскрыло заговор в современном искусстве, которое подбрасывает кыргызстанцам провокационные вызовы как бомбы.

Но этими мерами погасить разгоревшееся противостояние уже не удалось. В сражении за и против скандальный Феминнале выступили пользователи Интернета, политики, депутаты ЖК, творческая интеллигенция, молодежь и даже ООН. Представитель которого призвал Кыргызстан содействовать общественным дебатам без проявления нетерпимости и ненависти по вопросам прав женщин.

Самую крутую кашу заварила Роза Отунбаева. Она была потрясена тем, что "несколько качков, даже не посетив музей, пришли, напугали министра и убрали директора музея с должности". "Мы, женщины, оказывается, должны терпеть и молчать. Это была нормальная, умная, серьезная, глубокая выставка, на которую они никогда не заходили, не знают даже, что такое музей. Из села очень много людей приехали в город. Город наполовину превратился в село. Мы не можем идти к этому уровню, назад".

Так скандал с обнаженкой в музее был переведен в социально–политическую плоскость и вызвал еще больший раздрай в обществе.

Радикальные противники, суровые молодые джигиты, даже с камчой требовали, чтобы "эти" не смели развращать кыргызских женщин, которым достаточно воспитания родителей и мужей. Им вторили госмужи и общественные деятели, которые вроде бы за права женщин, но не так радикально декларируемые. Знала бы датчанка, что обычное для нее выступление, за которое ей даже не платили, обнажило истинное положение вещей в гендерной сфере.

"Дело не в том, - написал один из пользователей Интернета, - что Джули Савери разделась, кстати, очень красиво, а в том, что такой феминистический перфоманс - это акт самоутверждения личности, угрожающий привычному, традиционному образу жизни, тому самому менталитету, о котором так пекутся наши "нацики". Они назвали это развратом, потому что, к сожалению, не имеют никакого представления об искусстве, о культуре, мировом общественном развитии. Они, конечно, не знают, но, видимо, всей шкурой чувствуют, чего хотят добиться феминистки, - признание женщины ЧЕЛОВЕКОМ. Когда нельзя угнетать, красть, бить, насиловать. Вот это их бесит больше всего".

Но самое интересное не в этом. К выходкам ультраправых все уже привыкли, и в последнее время они не вызывали подобного резонанса. И вдруг по такому, не самому значительному, поводу им дан полный карт–бланш. Мгновенно раскручена кампания по дискредитации как самой Феминнале, так и Миры Джангарачевой, ее стремительное снятие с поста директора музея.

Кстати, и в этом есть очень интересные нюансы. Дело в том, что последние два дня появилось немало обращений к президенту страны о возвращении опального директора. Просили об этом коллектив музея, Союз художников, собрали десятки подписей "за" в Интернете. И два дня назад министр культуры даже запустил инфу, что не будет против, если Джангарачева на общих основаниях подаст свое резюме для обсуждения, как и другие претенденты.

Но вчера, как по звонку, пресс–служба злополучного министерства вновь отрапортовала: "о восстановлении в должности Миры Джангарачевой речи не идет".

Самое время искать ответ на любимый вопрос криминалистов: кому же так все это выгодно?

Недавно в интервью одному телеканалу Мира Джангарачева сказала:

- Страшно, потому что случился раскол. Дальше не будет либеральной политики. Раньше я молчала, всех хвалила, была госслужащей, а сегодня говорю так: "Все, песня наша кончилась, мирная жизнь кончилась, и будут очень большие проблемы". И дальше о том, что, если не защищать, девушек будут бить за открытые платья, стрелять, насиловать детей, и никого это не будет волновать.

Какой–то очень пессимистичный прогноз, к чему бы это?..

Автор: Александр Гольд