В РК установили камеру видеофиксации, направив ее в окно частной квартиры

Житель Усть-Каменогорска Казахстана очень удивился, когда, выглянув в окно, обнаружил на себе кокетливый взгляд "Сергека" - камеры видеофиксации нарушений. Причем направлена она была прямо на его квартиру, пишет издание Tengrinews.kz.

- Хозяин квартиры боялся даже раздвигать шторы. Ответственные за наблюдение заявили, что никто за жильем мужчины не подглядывает. Но позже камеру все-таки перевесили, - отметило издание.