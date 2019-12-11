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В РК установили камеру видеофиксации, направив ее в окно частной квартиры

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- Виктория Гунгер
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Житель Усть-Каменогорска Казахстана очень удивился, когда, выглянув в окно, обнаружил на себе кокетливый взгляд "Сергека" - камеры видеофиксации нарушений. Причем направлена она была прямо на его квартиру, пишет издание Tengrinews.kz.

- Хозяин квартиры боялся даже раздвигать шторы. Ответственные за наблюдение заявили, что никто за жильем мужчины не подглядывает. Но позже камеру все-таки перевесили, - отметило издание.


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URL: https://www.vb.kg/383944
Теги:
Казахстан, нарушения, недвижимость, видеонаблюдение
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Комментарии
1
11.12.2019, 13:39

Житель Усть-Каменогорска Казахстана очень удивился, когда, выглянув в окно, обнаружил на себе кокетливый взгляд "Сергека"

ржуу

0
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