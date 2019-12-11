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В Жогорку Кенеше создадут комиссию по расследованию ЧП на Кумторе

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- Оксана Гут
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В Жогорку Кенеше потребовали запросить информацию у правительства, как проходят поиски пропавших без вести сотрудников рудника Кумтор. В частности, выступая на заседании парламента, депутат Аида Исмаилова предложила заслушать полный отчет кабмина о текущей ситуации на месторождении.

Ее поддержали сразу несколько коллег. Максат Сабиров предложил создать специальную комиссию для расследования ЧП на Кумторе.

Спикер Дастанбек Джумабеков предложение одобрил и направил его на рассмотрение профильного комитета.

Напомним, 1 декабря примерно в 5:43 часов произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. В результате ЧП машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков пропали.


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URL: https://www.vb.kg/383945
Теги:
Кумтор, МЧС, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, пропавшие без вести
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