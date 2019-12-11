В Жогорку Кенеше создадут комиссию по расследованию ЧП на Кумторе

В Жогорку Кенеше потребовали запросить информацию у правительства, как проходят поиски пропавших без вести сотрудников рудника Кумтор. В частности, выступая на заседании парламента, депутат Аида Исмаилова предложила заслушать полный отчет кабмина о текущей ситуации на месторождении.

Ее поддержали сразу несколько коллег. Максат Сабиров предложил создать специальную комиссию для расследования ЧП на Кумторе.

Спикер Дастанбек Джумабеков предложение одобрил и направил его на рассмотрение профильного комитета.

Напомним, 1 декабря примерно в 5:43 часов произошла резкая подвижка северного отвала в долине ручья Лысый. В это время в той зоне работали операторы горно-производственного отдела. В результате ЧП машинист бульдозера Ж. Жунушов и мастер горного отдела О. Ишенбеков пропали.