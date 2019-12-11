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Петрушевский удостоен премией Франции "Свобода, Равенство, Братство"

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- Оксана Гут
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Алексей Петрушевский за приверженность защите детей в Кыргызстане удостоен Премией Французской Республики "Свобода, Равенство, Братство". Об этом сообщается на странице в соцсетях Посольства Франции в КР.

Торжественное вручении премии в области прав человека состоялось накануне, 10 декабря, в Париже.

Отмечается, что в 2019 году на рассмотрение Национальной Консультативной Комиссии по Правам Человека (CNCDH) было направлено 164 проектных заявок из 50 стран мира по тематикам "Молодые правозащитники" и "Долг Братства". Проектное предложение Алексея Петрушевского заняло первое место, за которое единогласно проголосовали все 15 членов комиссии. Кыргызстанский правозащитник стал одним из пяти победителей. Премия была вручена ему Министром юстиции Франции Николь Беллубе.

Напомним, Алексей Петрушевский в течение 16 лет возглавлял "Центр Реабилитации детей и молодежи", на его попечительстве находилось более 1600 детей-воспитанников, находившихся в сложной жизненной ситуации.


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URL: https://www.vb.kg/383947
Теги:
Алексей Петрушевский, награда, права человека, Франция, Кыргызстан
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