Борьба с контрабандой. Правительство цифровизирует процессы на таможне

Цифровизация таможенных процедур позволит в разы повысить поступления в бюджет и снизить теневую экономику. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания в Цифровизированном командном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы фискализации налогового администрирования и цифровизации таможенных процедур.

- Указанные направления являются приоритетными в деятельности Правительства. В рамках политики цифровизации одной из важных задач является вопрос фискализации налогового администрирования и цифровизации таможенных процедур. Работа в этих направлениях позволит в разы повысить поступления в бюджет, снизить уровень теневой экономики объемы товаров, которые поступают контрабандным путем в страну и внедрить механизмы контроля. Также цифровизация налоговых и таможенных служб позволит поддержать добросовестных налогоплательщиков и защитить потребителей от контрафактной продукции, - сказал он.

Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил, что в рамках фискализации налогового администрирования патенты выдаются в электронном виде, функционирует система подачи электронного налогового отчета, продолжается пилотный проект по применению электронных счет-фактур, а с 1 июля 2020 года вводится обязательное применение цифровой маркировки на алкогольную и табачную продукции.

- На контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек", "Чалдовар", "Чон-Капка" установлена динамическая система весогабаритного контроля. Кроме того, а рамках цифровизации таможенных процедур на 9 постах установлены 472 видеокамеры, на 5 пунктах установлены инспекторско-досмотровые комплексы. Следующим шагом в рамках цифровизации таможенных процедур станет создание аналитической платформы, объединяющей все системы и комплексы на постах. Данная аналитическая система позволит усилить государственный контроль за таможенным администрированием и повысить прозрачность таможенных процедур, - сказал он.

По итогам совещания профильным государственным органам поручено обеспечить качественную реализацию внедряемых в 2020 году систем в рамках фискализации налоговых процедур, создать ведомственную рабочую группу по цифровизации таможенных процедур, внедрить аналитическую систему по мониторингу грузовых транспортных средств, осуществляемых перевозку грузов от таможенных постов до складов временного хранения.