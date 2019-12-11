Борьба с контрабандой. Правительство цифровизирует процессы на таможне

Атамбаев контрабанданы да өзү калкалаганы, алтургай өзү даошол ишти жасаганын Дача СУдагы учак кырсыгы далилдеди. 39 адамдын өмүрүн алган
бул кырсык Атамбаевди ойлонтуп да койгон жок. Мамлекет башчысы катары кырсык
болгон жерге басып да барган жок.
Цифровизация таможенных процедур позволит в разы повысить поступления в бюджет и снизить теневую экономику. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в ходе совещания в Цифровизированном командном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.
В ходе мероприятия были обсуждены вопросы фискализации налогового администрирования и цифровизации таможенных процедур.
- Указанные направления являются приоритетными в деятельности Правительства. В рамках политики цифровизации одной из важных задач является вопрос фискализации налогового администрирования и цифровизации таможенных процедур. Работа в этих направлениях позволит в разы повысить поступления в бюджет, снизить уровень теневой экономики объемы товаров, которые поступают контрабандным путем в страну и внедрить механизмы контроля. Также цифровизация налоговых и таможенных служб позволит поддержать добросовестных налогоплательщиков и защитить потребителей от контрафактной продукции, - сказал он.
Мухаммедкалый Абылгазиев продолжил, что в рамках фискализации налогового администрирования патенты выдаются в электронном виде, функционирует система подачи электронного налогового отчета, продолжается пилотный проект по применению электронных счет-фактур, а с 1 июля 2020 года вводится обязательное применение цифровой маркировки на алкогольную и табачную продукции.
- На контрольно-пропускных пунктах "Ак-Тилек", "Чалдовар", "Чон-Капка" установлена динамическая система весогабаритного контроля. Кроме того, а рамках цифровизации таможенных процедур на 9 постах установлены 472 видеокамеры, на 5 пунктах установлены инспекторско-досмотровые комплексы. Следующим шагом в рамках цифровизации таможенных процедур станет создание аналитической платформы, объединяющей все системы и комплексы на постах. Данная аналитическая система позволит усилить государственный контроль за таможенным администрированием и повысить прозрачность таможенных процедур, - сказал он.
По итогам совещания профильным государственным органам поручено обеспечить качественную реализацию внедряемых в 2020 году систем в рамках фискализации налоговых процедур, создать ведомственную рабочую группу по цифровизации таможенных процедур, внедрить аналитическую систему по мониторингу грузовых транспортных средств, осуществляемых перевозку грузов от таможенных постов до складов временного хранения.