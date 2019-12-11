Государство Катар предоставило МВД Кыргызстана 49 компьютеров

Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти передал компьютерное оборудование для МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 декабря в Центральном аппарате МВД Кыргызской Республики состоялась церемония передачи 49 компьютеров. В торжественном

мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти, первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал майор милиции Сүйүн Өмүрзаков, начальники служб и управлений ЦА МВД Кыргызской Республики.

- Оказываемая поддержка Государством Катар несомненно будет весомым вкладом в обеспечение общественного порядка и борьбе с преступностью, - подчеркнул в ходе встречи Сүйүн Өмүрзаков.

Выступавший Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил стремление развивать сотрудничество с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел КР, генерал майор милиции Сүйүн Өмүрзаков также поблагодарил лично Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти за конструктивное сотрудничество и оказываемую поддержку МВД КР.

- Я хочу выразить слова благодарности лично Чрезвычайному и Полномочному послу Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти за оказываемую помощь. Более того, я уверен, что наше успешное сотрудничество будет продолжено и в последующем выйдет на еще более высокий уровень, - цитирует пресс-служба ведомства Өмүрзакова.