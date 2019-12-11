Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Государство Катар предоставило МВД Кыргызстана 49 компьютеров

167  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти передал компьютерное оборудование для МВД КР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

11 декабря в Центральном аппарате МВД Кыргызской Республики состоялась церемония передачи 49 компьютеров. В торжественном

мероприятии приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти, первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики, генерал майор милиции Сүйүн Өмүрзаков, начальники служб и управлений ЦА МВД Кыргызской Республики.

- Оказываемая поддержка Государством Катар несомненно будет весомым вкладом в обеспечение общественного порядка и борьбе с преступностью, - подчеркнул в ходе встречи Сүйүн Өмүрзаков.

Выступавший Чрезвычайный и Полномочный посол Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти отметил стремление развивать сотрудничество с правоохранительными органами по всем ключевым направлениям.

В свою очередь, первый заместитель министра внутренних дел КР, генерал майор милиции Сүйүн Өмүрзаков также поблагодарил лично Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти за конструктивное сотрудничество и оказываемую поддержку МВД КР.

- Я хочу выразить слова благодарности лично Чрезвычайному и Полномочному послу Государства Катар в Кыргызской Республике Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти за оказываемую помощь. Более того, я уверен, что наше успешное сотрудничество будет продолжено и в последующем выйдет на еще более высокий уровень, - цитирует пресс-служба ведомства Өмүрзакова.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383955
Теги:
гуманитарная помощь, Катар, информационные технологии, Кыргызстан, МВД, Суюн Омурзаков
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  