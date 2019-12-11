В Смоленской области в ДТП погиб кыргызстанец

В Смоленской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб уроженец Кыргызстана 39-летний Мырза Добутов. Трагедия произошла 7 декабря на территории Кардымовского района в результате столкновения фуры и автомобиля "Киа", за рулем которого находился Добутов.

По предварительным данным, авария произошла в момент обгона, совершаемого одним из автомобилей. Машина "Киа" сильно повреждена, ее водитель скончался до прибытия скорой помощи. В автомобиле он был один.

В районном УВД считают, что причиной ДТП могли стать и погодные условия, скользкий асфальт.

По имеющейся информации, Мырза Добутов в последние годы проживал со своей семьей в Смоленской области. В свое время работал на КТРК, после руководил Баткенским областным телеканалом.