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В Смоленской области в ДТП погиб кыргызстанец

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- Евгений Денисенко
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В Смоленской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб уроженец Кыргызстана 39-летний Мырза Добутов. Трагедия произошла 7 декабря на территории Кардымовского района в результате столкновения фуры и автомобиля "Киа", за рулем которого находился Добутов.

По предварительным данным, авария произошла в момент обгона, совершаемого одним из автомобилей. Машина "Киа" сильно повреждена, ее водитель скончался до прибытия скорой помощи. В автомобиле он был один.

В районном УВД считают, что причиной ДТП могли стать и погодные условия, скользкий асфальт.

По имеющейся информации, Мырза Добутов в последние годы проживал со своей семьей в Смоленской области. В свое время работал на КТРК, после руководил Баткенским областным телеканалом.


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URL: https://www.vb.kg/383956
Теги:
ДТП, погибшие, Россия, Кыргызстан, СМИ
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