Все, что нужно знать о получении водительских прав нового образца

Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики сообщает, что с 9 декабря 2019 года начата выдача водительских удостоверений нового образца.

Прием заявлений на получение, обмен водительских удостоверений нового образца будет осуществляться в территориальных подразделениях государственного учреждения "Унаа".

При этом, подчеркивается, что действующие удостоверения (старого образца) будут действительными до истечения их срока действия, замена таких ВУ будет производиться исключительно на добровольной основе. При этом, водительские удостоверения, выданные с 10 июня 2019 года со сроком действия до 31 декабря 2019 года (условно называемые "временные") подлежат обязательной замене.

Новый образец водительских удостоверений представлен с улучшенным дизайном, отличается высоким качеством самого материала (поликарбонат), персональные данные и фотография в отличие от ныне действующих образцов будут наноситься на лазерном принтере, что не допускает выгорание фотографии и текста на протяжении всего срока действия, т.е. 10 лет. В общей сложности бланк имеет более 20 защитных элементов.

Следует отметить, что в связи с вводом в действие новых образцов, изменения коснуться в части стоимости бланков водительских удостоверений. Закупочная цена бланков, по сравнению с предыдущим снижена почти в 9 раз и определена в размере 100,86 сом.

в ГРС напоминают, что по условиям предыдущего контракта бланки водительских удостоверений на протяжении последних 8 лет закупались по цене 12 евро (по среднерыночному курсу - 920 сом). Таким образом, снижение закупочной стоимости бланков водительских удостоверений (с 12 евро до 100 сом) позволит существенно снизить для граждан конечную стоимость получения водительских удостоверений.

Кроме этого, закупочная цена бланков новых водительских удостоверений, в отличии от прежнего контакта зафиксирована в национальной валюте, а не в евро, как это было раньше что исключает возможность повышения цены за счет колебания разницы валютных курсов.

Также необходимо отметить, что персонификация водительских удостоверений перешла от частной компании в государственное учреждение. Выбрана централизованная модель персонификации водительских удостоверений национального образца, что позволит исключить риски незаконной выдачи документа и сократить стоимость.

Персонификацию водительских удостоверений будет осуществлять Центр персонификации при государственном предприятии "Инфоком". Таким образом, снижение закупочной стоимости бланков водительских удостоверений (с 12 евро до 100 сом) и передача функций по персонализации водительских удостоверений в государственное учреждение позволила снизить конечную стоимость получения водительских удостоверений на 44%.

Необходимость введения новых образцов обусловлено следующими обстоятельствами:

Действующие образцы выпускаются с 2011 года и на протяжении последних 8 лет не подвергались каким-либо изменениям и как следствие, по таким параметрам как степень защиты, качество и стоимость они уже не соответствуют нынешним реалиям и безусловно в контексте быстро меняющихся мировых тенденций требует обновления и улучшения, направленных в первую очередь на исключение фактов подделки документа и улучшение качества бланков.