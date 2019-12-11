Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке три легковушки столкнулись с троллейбусом

185  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомашин и троллейбуса. Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД МВД КР.

По предварительным данным, пострадавших нет. Лишь транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причины ДТП пока неизвестные. По факту аварии будет проводится проверка.

Отметим, о столкновении автомашин с общественным транспортом сообщил в соцсетях Эркинбек Исаков. Он же опубликовал фото.

По данным очевидца, ДТП произошло на улице Байтик Баатыра примерно в 14.00 часов.

Легковые машины получили сильный фронтальный удар.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/383965
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, ДТП, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт, ГУОБДД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  