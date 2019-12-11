В Бишкеке три легковушки столкнулись с троллейбусом

В Бишкеке произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомашин и троллейбуса. Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД МВД КР.
По предварительным данным, пострадавших нет. Лишь транспортным средствам нанесен материальный ущерб.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Причины ДТП пока неизвестные. По факту аварии будет проводится проверка.
Отметим, о столкновении автомашин с общественным транспортом сообщил в соцсетях Эркинбек Исаков. Он же опубликовал фото.
По данным очевидца, ДТП произошло на улице Байтик Баатыра примерно в 14.00 часов.
Легковые машины получили сильный фронтальный удар.