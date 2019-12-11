В Бишкеке три легковушки столкнулись с троллейбусом

В Бишкеке произошло крупное ДТП с участием трех легковых автомашин и троллейбуса. Об этом VB.KG сообщили в ГУОБДД МВД КР.

По предварительным данным, пострадавших нет. Лишь транспортным средствам нанесен материальный ущерб.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Причины ДТП пока неизвестные. По факту аварии будет проводится проверка.

Отметим, о столкновении автомашин с общественным транспортом сообщил в соцсетях Эркинбек Исаков. Он же опубликовал фото.

По данным очевидца, ДТП произошло на улице Байтик Баатыра примерно в 14.00 часов.

Легковые машины получили сильный фронтальный удар.