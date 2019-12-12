Кыргызстанские хапкидоисты вернулись с турнира с золотыми медалями

Отлично выступили на международном турнире в Липецке по хапкидо кыргызстанские единоборцы. Наша команда состояла из четверых человек и все они вернулись домой с наградами. Так, Артур Алмазов завоевал за выступления в различных программах турнира золотую и две бронзовые награды. На счету Ильи Гоняева два золота и серебро. Точно такими же медалями был награжден Виталий Шахов. Брат Артура Алмазова -Арстан Алмазов получил на турнире травму, но тем не менее он также смог завоевать бронзовую награду.

Хапкидо в Кыргызстане культивируется семь лет. Его развивает в нашей стране известный в прошлом мастер таэквондо и тренер Акромуслав Ким. В Бишкеке на сегодняшний день действуют четыре клуба по этому виду корейских единоборств. Кстати, как утверждают исторические источники, хапкидо появилось в Корее три века назад и считается боевым искусством. Мастера хапкидо охраняли царствующих особ, предназначались для выполнения особо опасных операций по нейтрализации внутренних и внешних врагов Кореи. Но в последние годы хапкидо трансформировалось в спортивную дисциплину. Однако, и сегодня оно считается одним из самых жестких видов единоборств.