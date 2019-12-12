Певец из КР стал лауреатом международного конкурса "Романсиада"

В Москве состоялся финал Международного конкурса молодых исполнителей русского романса "Романсиада – 2019". На нем выступили победители региональных этапов конкурса, которые проходили в Рязани, Екатеринбурге, Томске, Гатчине, Москве, Софии, Сан Марино, Бишкеке, Шымкенте, Праге, Гамбурге, Копенгагене и других городах.

Своё мастерство и таланты демонстрировали профессионалы и любители высокого класса, авторы романсов, студенты музыкальных училищ и консерваторий и юные дарования. В итоге по результатам девяти отборочных этапов конкурса, в которых участвовали более 500 певцов, в финал вышли 12 лучших молодых исполнителей русского романса из Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Македонии, России, Узбекистана. От Кыргызстана - Жанарбай уулу Мирлан, пятикурсник Кыргызской Национальной консерватории имени Калыя Молдобасанова.

Немного ранее, в октябре, Жанарбай уулу Мирлан завоевал гран-при на международном конкурсе исполнителей русского романса "Среднеазиатская романсиада", который собрал более 70 исполнителей из Кыргызстана, Казахстана и Узбекистана. На московской "Романсиаде" он вместе с Валерией Андреевой из Кемерово разделил второе место. После конкурсных прослушиваний, в ходе которых определили финалистов, в зале Церковных соборов храма Христа Спасителя состоялся гала-концерт.

"Романсиада" – самый масштабный и авторитетный конкурс русского романса. и за свою 23-летнюю историю стал широким культурным движением, отметили в фонде "Русский мир", при поддержке которого, а также благотворительного фонда сохранения искусства русского романса "Романсиада" и московского "Дома романса" организуется творческое состязание. Этот уникальный проект, аналогов которому нет, получил патронат ЮНЕСКО и стал в РФ одним из победителей в конкурсе президентских грантов 2019 года.

Финалом годового цикла "Романсиады" становится Международный День русского романса, участники которого – победители предварительных конкурсных отборов. Этот праздник проходит ежегодно, начиная с 2013 года, в первую субботу февраля в Государственном Кремлевском дворце. За минувшие годы участниками такого Дня становились как молодые артисты, так и признанные мастера искусства из разных стран, в том числе Кыргызстана.