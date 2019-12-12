Боксер из Кыргызстана успешно стартовал на Кубке мира в России

В российском городе Белоярском (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) с 11 по 14 декабря проходит бои XVII Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. За звание сильнейших боксеров в своих весовых категориях борятся 114 спортсменов из 23 стран – России, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана, Эквадора, Таджикистана, Беларуси, Латвии, Швеции, Украины, Италии, Афганистана, Финляндии, Венесуэлы, Туниса, Эстонии, Таиланда, Польши, Молдовы, Марокко, Анголы и Греции.

На Кубке мира мужчины соревнуются в восьми весовых категориях: 52, 57, 63, 69, 75, 81, 91, +91 кг, женщины - в пяти категориях: 51, 57, 60, 69 и 75 кг. Бои организуются в соответствии с правилами соревнований по боксу АИБА (Международной Ассоциации Бокса) и проводиться по системе с выбыванием после первого поражения. Всего будут разыграны 13 комплектов медалей среди мужчин и женщин.

В нынешнем году такой турнир проходит уже в 17-й раз, в Белоярском - в четвертый. Общее руководство проведением соревнования осуществляют Федерация бокса России и Департамент физической культуры и спорта Югры. Этот турнир станет одним из этапов к европейскому отборочному Олимпийскому турниру, который пройдет с 13 по 23 марта 2020 года в Лондоне.

Уже в день открытия турнира заявил о себе кыргызский боксер Азат Усеналиев Выступая в весовой категории до 52 кг, он стартовал со стадии 1/8 финала, где встретился с Ядигаром Алиевым из Азербайджана. По итогам трех раундов 5 минут судьи единогласным решением отдали победу Усеналиеву. Выйдя в четвертьфинал, он 12 декабря сразится с узбекским соперником Достоном Ходжаевым. Всего в сборную КР вошли шесть спортсменов.