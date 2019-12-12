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Конфликт в ФПК. Члены профсоюза готовы обратиться в международный суд

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Если Верховный суд сегодня признает законным избрание Мирбека Асанакунова главой Федерации профсоюзов Кыргызстана, мы будем вынуждены обратиться в Международный суд по правам человека. Но иск уже будет не к Асанакунову, а к государству в целом. Об этом на пресс-конференции заявила адвокат Анара Кыштобаева.

Она напомнила, что судебные тяжбы по поводу законности назначения нынешнего председателя ФПК длятся более трех лет.

- Во время судебных разбирательств нашей командой были добыты доказательства подделки им документации при утверждении на эту должность. У нас есть письменные ответы с госучреждений, что компании, где, якобы, работал Асанакунов, де-юре не существует. Однако судебные органы проигнорировали наше заявление по этому поводу, объяснив свое решение сроком давности. Но это неверно, так как исчисление времени начинается с момента, когда человек использовал подложный документ. А это случилось два года назад – с 2017 года. Причем, Асанакунов до сих пор он работает по этим документам, - отмечает Кыштобаева.

По ее словам, когда Финпол проводил выемку документов Асанакунова, трудовая книжка им так и не была представлена. По этому факту имеется и регистрационная запись.

-Забрал он ее весной 2018 года и не вернул. Поэтому, уголовное дело не расследуется. К большому сожалению, когда мы дважды выиграли на коллегии Бишкекского горсуда, совету ФПК не удалось собрать кворум и отстранить Асанакунова от своих обязанностей. Другой вопрос, почему так долго идет тяжба. Мы думаем, что здесь интерес в собственности профсоюзов – курортах и здравницах, которые хотят продать "с молотка". Поэтому, в этом случае играет роль имущественный вопрос, - уверена Кыштобаева.

Все доказательства, все дополнительные доводы дела исследованы. Но у исковой стороны возникают подозрения, что либо судебный орган отменит решение предыдущих двух инстанций, либо спустит на новое рассмотрение. Однако, даже при негативном сценарии представители ФПК готовы и дальше отстаивать свои требования относительно назначения Мирбека Асанакунова.


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URL: https://www.vb.kg/383975
Теги:
Верховный суд, профсоюзы, суд, Трудовой кодекс, трудоустройство, Кыргызстан, Мирбек Асанакунов
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