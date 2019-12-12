Депутат, находящийся под домашним арестом, отправился с президентом в ОАЭ

Депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев, ранее задержанный по подозрению в причастности к освобождению Азиза Батукаева из колонии, в составе делегации, сопровождающей президента, отправился в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее депутат был освобожден из СИЗО по состоянию здоровья. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест. Данная санкция подразумевает, что гражданин не может покидать границы территориальной единицы, на которой прописан.

В пресс-службе МВД пояснили, что ограничение на выезд из страны в отношении Зарылбека Рысалиева были сняты более месяца назад.

- 2 ноября 2019-года, по ходатайству адвоката, о необходимости прохождения лечения за пределами Кыргызской Республики З.Рысалиева, Следственной службой МВД Кыргызской Республики, с учетом состояния его здоровья и необходимости получения лечения, в Китайской Народной Республике, были сняты ограничения на выезд за пределы Кыргызской Республики, - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Напомним, Сооронбай Жээнбеков находится в ОАЭ с двухдневным визитом. Визит проходит по приглашению наследного принца Абу-Даби, заместителя верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ Мухаммеда бин Заед Аль-Нахайяна.

Состав делегации:

министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков; заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков; первый заместитель руководителя аппарата президента Алмаз Кененбаев; депутаты Жогорку Кенеша Марат Аманкулов, Зарылбек Рысалиев, Нурбек Алимбеков, Камчыбек Жолдошбаев, Улугбек Ормонов, Эмиль Токтошев; генеральный прокурор Откурбек Джамшитов; министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов; министр образования и науки Каныбек Исаков; министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров; министр чрезвычайных ситуаций Нурболот Мирзахмедов; министр экономики Санжар Муканбетов.

Отметим, в Бишкеке проходит суд по делу об освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Подозреваемыми по данному делу проходят 19 человек, большинство из них, в том числе Зарылбек Рысалиев заключили сделку со следствием и не участвуют в процессе в качестве подсудимых.