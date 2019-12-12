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Горе-отец ударил судоисполнителя ножом, чтобы не платить алименты

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- Екатерина Улитина
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В прошлую пятницу должник по алиментам ударил судоисполнителя ножом. Сотрудник выжил, однако находится в больнице. Об этом случае на заседании Жогорку Кенеша рассказала депутат Айсулуу Мамашова.

Правительство бросило этих людей, которые исполняют решения судов. Это не единственный случай, когда должники нападают на судоисполнителей. На этот раз человек остался жив, но в прошлый раз нападение закончилось гибелью. Задолжник поджег судоисполнителя, который исполнял свою работу, - рассказала Айсулуу Мамашова.

Она добавила, что в Кыргызстане работает всего 205 судоисполнителей, а долгов только по алиментам 41 тысяча.

При этом на них возложили новую функцию - взыскивать долги по проекту "Безопасный город". Это 44 тысячи неисполненных постановлений. У некоторых судоисполнителей по 700 дел. При этом правительство при Сапаре Исакове отменило им все премии, надбавки и 13-ю зарплату, им не оплачивают транспортные расходы и расходы на связь. Они получают от 7 до 13 тысяч сомов, - продолжила Мамашова.

Депутат обратилась к правительству с просьбой решить проблему сотрудников, которые исполняют решения судов и обеспечить им безопасность и приемлимые условия труда.


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URL: https://www.vb.kg/383981
Теги:
Сапар Исаков, суд, Айсулуу Мамашова, Кыргызстан
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