Пресечен канал сбыта героина. Задержан член ОПГ

Сотрудниками СБНОН МВД КР по г. Ош и Ошской области успешно проведена операция по выявлению и пресечению устойчивого канала сбыта наркотических средств "героин" в особо крупном размере.

Так, 09 декабря сотрудниками СБНОН МВД КР по г. Ош и Ошской области при проведении обыска в одном из домов Оша было обнаружено и изъято вещество белого цвета, со специфическим запахом уксусного ангидрида. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

По данному факту сотрудники СБНОН МВД КР по г.Ош и Ошской области установили и задержали гражданина А.Р., 1986г.р.,уроженца Джалал-Абадской области, состоящий на оперативном учете МВД КР по Джалал-Абадской области как член ОПГ.

Согласно заключения химической экспертизы обнаруженное и изъятое вещество является наркотическим средством "героин", весом 1 кг 870 граммов.

В настоящее время в рамках досудебного производства проводятся специальные-следственные действия по установлению других лиц причастных к данному наркопреступлению.