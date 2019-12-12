Неизвестные фотографии Айтматова украсят любой его музей

Сегодня, 12 декабря, в День национальной литературы, установленный несколько лет и приуроченный прежде всего ко дню рождения Чингиза Айтматова (1928 – 2008), известный бишкекский фотокорреспондент и фотохудожник Валентин Гритчин поделился с "Вечерним Бишкеком" никогда не публиковавшимися айтматовским фотографиями.

Как рассказал Валентин Петрович, фотографии были сделаны им в санатории "Аврора" на Иссык-Куле 9 ноября 2007 года на центральноазиатском форуме российских соотечественников "От сотрудничества - к консолидации".

Айтматов выступил на этом форуме с большой речью, говорил о том, что не воспринимает понятие "русскоязычная диаспора".

"Во всяком случае, в Казахстане и Кыргызстане это никакая не диаспора, а важнейшая составляющая часть всего общества", - говорил тогда Айтматов.

Он также сказал, что "никто не умаляет важности изучения нашими гражданами других языков, в частности и английского. Но для Центральной Азии русский язык был и остается главным не только для межнационального общения, но и для постижения богатств мировой культуры, достижений науки, познания различных сфер современной жизни. И то, что пришло к нам вместе с русской культурой, надо не отстранять, а наоборот, активно использовать, в том числе и в целях укрепления основ суверенитета молодых независимых государств".

Сегодня же, 12 декабря, на пленарном заседании Жогоку Кенеша депутат Дастан Бекешев говорил о том, что не уделяется достаточно внимания музею Айтматова (на территории госрезиденции "Ала-Арча", который недавно посещали президенты России и Казахстана. По мнению депутата, семья Айтматова не может самостоятельно отремонтировать этот музей.

"Мы в 2018 году выделили 30 миллионов сомов на сооружение памятника Айтматову в Москве. Было бы хорошо если бы и музей Айтматова в Бишкеке мы отремонтировали бы за счет государственного бюджета", - предложил Бекешев.

К словам депутата Бекешева надо добавить, что совсем рядом с семейным музеем Айтматова действует чон-арыкский поселковый исторический музей. Его директор замечательная энтузиастка Калбубу Менсеитова недавно разыскала в архивах заявление Айтматова с просьбой зачислить его на Высшие литературные курсы с упоминанием о "недавно написанной" им пьесе "В те дни" о победе советской власти в Кыргызстане. Ни в одном собрании сочинений об этой пьесе ни слуху, ни духу. Надо искать в московских архивах Высших литкурсов.

У Менсеитовой в музее документы и материалы о том, как в 1953–м, после окончания Кыргызского сельскохозяйственного института (нынешний Кыргызский аграрный университет имени академика Константина Скрябина), юного Айтматова направили по распределению старшим зоотехником экспериментальной фермы КырНИИЖа в тогдашнем еще не слившемся с Фрунзе–Бишкеком селе Чон–Арык.

Настоящий чон–арыкский патриот Калбубу Менсеитова не устает повторять:

- КырНИИЖ знаменит тем, что с 1932 года здесь велись работы по племенному разведению крупного рогатого скота, лошадей, домашней птицы. И новый старший зоотехник экспериментальной молочной фермы Чингиз Айтматов получил сюда распределение за свои успехи в учебе в сельхозинституте! - особо выделяет Калбубу–эже.

По ее данным, Айтматова подключили к выведению нового типа молочного скота путем скрещивания коров с быком дзержинской породы по кличке Василек. Но не только. Дополнительно КирНИИЖ для улучшения племеноводства в 1955–м добился покупки в Дании быка–производителя. Чтобы доставить датское чудо в Кыргызстан, Айтматов отправился в командировку в Ленинград. Впервые побывал тогда в городе на Неве.

Строго документально Калбубу Менсеитова выяснила и адрес служебного жилья Айтматова в доме на несколько семей. Есть версия, что этот дом построили чехи, словаки и венгры из знаменитого кооператива "Интергельпо". Нынешний адрес: улица Береговая, 146. Всего в нескольких сотнях метров от менсеитовского музея.

"Накануне 80–летия Айтматова я приглашала Чингиза Торекуловича в наш музей, он обещал приехать, встретиться с жителями, говорил, что помнит и любит чонарыкцев, но его кончина не позволила этому произойти", - переживает Калбубу Менсеитова.

Она добивается того, чтобы в Чон-Арыке был установлен памятный знак: "Здесь жил и начинался как писатель Чингиз Айтматов".

Так что если оказывать помощь музею Айтматова на территории госрезиденции, надо помочь и чон-арыксому историческому музею в музеефикации домика на улице Береговой, в котором в 1953-1956 годах жил Чингиз Айтматов.