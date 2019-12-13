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Состоялось вручение премий СНГ "Содружество дебютов"

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- Евгений Денисенко
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Концертом Молодежного симфонического оркестра СНГ и вручением премий "Содружество дебютов" завершилась в Бресте торжественная церемония по случаю завершения Межгосударственной программы "Брест – Культурная столица Содружества 2019 года".

Премия "Содружество дебютов" была учреждена Советом по гуманитарному сотрудничеству и Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств СНГ в 2008 году. Она ежегодно присуждается молодым специалистам (в возрасте до 35 лет) в различных гуманитарных сферах. В минувшие годы ее получали поэты, врачи, педагоги, ученые, специалисты по охране памятников истории и культуры, спортсмены и тренеры, организаторы туризма.

В этот раз премия присуждалась по итогам 2018 года, который был провозглашен в СНГ Годом культуры. На соискание ее выдвигалось 26 номинантов из 8 стран. В числе те, кому жюри отдало предпочтение, стал Нуржигит Асанов - ведущий солист Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, сообщили в Исполкоме СНГ.

Церемония награждения состоялась 9 декабря в Брестском академическом театре драмы. На этом же вечере почетный статус культурной столицы Содружества в 2020 году перешел к казахскому Шымкенту.


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URL: https://www.vb.kg/383988
Теги:
премия, Россия, СНГ, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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