ГУВД Чуйской области просит опознать мужчину, найденного повешенным

Милиция просит опознать тело мужчины, найденное в одном из сел Ысык-Атинского района Чуйской области.

Так, сегодня утром 12 декабря, в дежурную часть ОВД Ысык-Атинского района поступило сообщение по факту обнаружения трупа

мужчины.

Как сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области, на место выезжала следственно-оперативная группа ОВД района. По приезду было установлено, что на окраине одного из села Ысык-Атинского района в заброшенном сарае в повешенном состоянии был обнаружен труп мужчины. При внешнем осмотре на теле мужчины других насильственных следов, кроме как от веревки на шее, обнаружено не было.

Документов удостоверяющих личности у него не оказалось, в связи с этим сотрудники милиции ОВД Ысык-Атинского района просит оказать содействие установления личности трупа.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД районом. Назначена экспертиза, досудебное производство продолжается.

Приметы: примерный возраст 35-40 лет, славянской внешности.

Был одет: куртка болоньевая синего цвета, синие джинсы, кофта черного цвета, ботинки черного цвета.

Всех, кто располагает какими-либо данными о нем, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 61-69-07, 0(3132) 5-21-47, 0(701) 61-69-07 или в 102.