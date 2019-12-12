Осужденный за захват заложника грозился сжечь себя на Ошском рынке? (видео)

В мужчине, который сегодня грозился совершить акт самосожжения на территории рынка "Берекет" на Ошском базаре опознали Кенжебека Жумабаева.

Ранее, Жумабаев был осужден на 8 лет лишения свободы за организацию митингов в Иссык-Кульской области и захват в заложники тогда действующего полпреда области Эмилбека Каптагаева. Позже Жумабаева освободили. Вероятно, он пошел на сделку со следствием, дав показания против Садыра Жапарова.

Оказавшись на свободе, Кенжебек Жумабаев активно стал раскачивать ситуацию на рынке "Берекет". Хотя сам он не является, и никогда не являлся торговцем рынка, он возглавил движение арендаторов, которые не хотят покидать свои торговые места на улице и переезжать в новый торговый комплекс.

Конфликт между арендаторами и администрацией рынка продолжается более года. За это время арендаторы провели несколько митингов, попали на прием к мэру города и к другим городским чиновникам. Несмотря на распоряжение администрации, имеющиеся у них юридические права люди отказываются покидать старые торговые места, хотя с лета на рынке нет электричества.

Сегодня, мужчина похожий на Кенжебека Жумабаева, облил себя бензином и угрожал сжечь себя, если на встречу к нему не явится аким Ленинского района или мэр города.

По данным ГУВД Бишкека ситуация практически сразу была взята на контроль. На место прибыли представители мэрии и районного акимиата для проведения переговоров.