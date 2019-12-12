В Кыргызстан отправили тела погибших в ДТП в Оренбургской области

После выполнения всех необходимых процедур в Кыргызстан транспортированы тела четырех его граждан, погибших 8 декабря в ДТП в Оренбургской области. Как сообщили в посольстве КР в РФ корреспонденту VB.KG в Москве, вначале был отправлен один груз-200, а 11 декабря, наземным транспортом, - еще три.

Трагедия произошла, напомним, на 76-м километре трассы Оренбург - Акбулак. Здесь столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес" и минивэн "Тойота", которые затем загорелись. В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудников экстренных служб, пришлось привлечь пять единиц техники.

Установлено, что "Мерседесем" управлял водитель из Узбекистана, который после аварии попал в хирургическое отделение, "Тойотой" – кыргызстанец, перевозивший своих соотечественников. Его и еще трех пассажиров минивэна спасти не удалось. Погибшие – граждане КР 38, 35, 25 и 20 лет. Еще троих срочно госпитализировали в Соль-Илецкую городскую больницу, врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Соболезнование родным и близким погибших выразил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он дал поручения министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, другим соответствующим службам ККыргызстана оказывать необходимое содействие в решении вопросов, связанных с транспортировкой тел в Кыргызстан и лечением пострадавших.

К решению таких вопросов сразу же подключились почетное консульство КР в Оренбургской области, местная кыргызская диаспора. В посольстве проинформировали, что все трое пострадавших уже переведены в обыкновенные палаты.