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В Кыргызстан отправили тела погибших в ДТП в Оренбургской области

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- Евгений Денисенко
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После выполнения всех необходимых процедур в Кыргызстан транспортированы тела четырех его граждан, погибших 8 декабря в ДТП в Оренбургской области. Как сообщили в посольстве КР в РФ корреспонденту VB.KG в Москве, вначале был отправлен один груз-200, а 11 декабря, наземным транспортом, - еще три.

Трагедия произошла, напомним, на 76-м километре трассы Оренбург - Акбулак. Здесь столкнулись грузовой автомобиль "Мерседес" и минивэн "Тойота", которые затем загорелись. В ликвидации последствий ДТП приняли участие сотрудников экстренных служб, пришлось привлечь пять единиц техники.

Установлено, что "Мерседесем" управлял водитель из Узбекистана, который после аварии попал в хирургическое отделение, "Тойотой" – кыргызстанец, перевозивший своих соотечественников. Его и еще трех пассажиров минивэна спасти не удалось. Погибшие – граждане КР 38, 35, 25 и 20 лет. Еще троих срочно госпитализировали в Соль-Илецкую городскую больницу, врачи оценили их состояние как средней тяжести.

Соболезнование родным и близким погибших выразил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Он дал поручения министерствам иностранных дел, здравоохранения и чрезвычайных ситуаций, другим соответствующим службам ККыргызстана оказывать необходимое содействие в решении вопросов, связанных с транспортировкой тел в Кыргызстан и лечением пострадавших.

К решению таких вопросов сразу же подключились почетное консульство КР в Оренбургской области, местная кыргызская диаспора. В посольстве проинформировали, что все трое пострадавших уже переведены в обыкновенные палаты.


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URL: https://www.vb.kg/383993
Теги:
ДТП, миграция, погибшие, Россия, труп, Кыргызстан
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