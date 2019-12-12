Адвокат: Сторона главы ФПК Асанакунова затягивает судебный процесс

Верховный суд перенес рассмотрение дело о законности назначения на должность главы Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова. Ответчик и его адвокаты не явились на судебное заседание.

Представители главы ФПК передали накануне ходатайство о переносе процесса на другой день. Один мотивировал свое отсутствие нахождением в Минюсте, вторая – командировкой в Иссык-Кульскую область на другой процесс.

Адвокат исца Анара Кыштобаева отметила судебной коллегии, что на это заседание был отведен достаточный срок.

- Сторона ответчика все время в последнюю секунду посылает ходатайства об отмене процесса. Сегодняшние ходатайства неуважительные. Скорей всего, вторая сторона просто не подготовилась к заседанию. Постоянные переносы рассмотрения дела Асанакунова происходили и в Бишкекском горсуде. Поэтому, мы расцениваем это, как затягивание процесса. Если не смогли присутствовать адвокаты, то почему Мирбек Асанакунов лично не явился не процесс? Видимо, таким образом он пытается уйти от ответственности. Права моего заявителя вновь нарушаются. Предлагаю, начать рассмотрение дела без ответчика, - подчеркнула Кыштобаева.

Судебная коллегия, посовещавшись, все же решила пойти на уступки и перенести заседание по законности назначения Мирбека Асанакунова на должность на 19 декабря. Если же ответчик не появится на процессе в следующий раз, его дело Верховный суд рассмотрит без него.

Напомним, члены профсоюза уже два года пытаются оспорить законность назначение на должность нынешнего главы Федерации профсоюзов Кыргызстана Мирбека Асанакунова.

В прошлом месяце Бишкекский горсуд вынес решение в пользу истца, и постановил признать избрание Асанакунова легитимным. Однако сторона ответчика пытается обжаловать решение второй инстанции в Верховном суде.