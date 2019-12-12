Равшан Жээнбеков: Атамбаев оказался трусом, убежал и укрылся в углу

Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждают итоги работы Госкомиссии по событиям в Кой-Таше 7 и 8 августа. В своем заключении комиссия цитирует слова экс-депутата Жогорку Кенеша Равшана Жээнбекова, который 7 августа находился вместе со сторонниками Алмазбека Атамбаева в его доме.

- Сам Атамбаев не только не принял никаких мер по их освобождению (сотрудников спецподразделения ГКНБ "Альфа" - VB.KG), но еще и оказался трусом убежал и укрылся в углу своего дома. И не выходил оттуда, и не впустил нас для разговора …, - написано в заключении комиссии.

Неизвестно в каком контексте была сказана данная фраза и какие еще сведения сообщил Равшан Жээнбеков комиссии. Экс-депутат парламента пока не доступен для комментариев.