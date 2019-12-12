В Москве осудили убийцу молодого кыргызстанца

В Москве завершились судебные слушания по делу об убийстве 28-летнего гражданина Кыргызстана Мусулманкула Камбарали уулу.

В совершении этого преступления обвиняется Николай Шакиров, 17-летний (на тот момент) уроженец подмосковного города Орехово-Зуево, студент промышленного экономического колледжа.

Молодой кыргызстанец погиб от рук Шакирова 22 января текущего года на юго-западе российской столицы. Шакиров нанес своей жертве не менее восьми ножевых ранений. Как сообщали российские СМИ, в последующие дни он совершил еще два нападения, и опять же на мигрантов из Кыргызстана. К счастью, несмотря на полученные ранения, оба остались живы.

Серия этих покушений привлекла внимание полиции, началось расследование.

5 февраля Шакирова задержали на железнодорожной платформе "Серп и Молот" в Москве. Он сознался в своих преступных деяниях.

По некоторым данным, был сторонником неонацистской идеологии. Но уголовное дело в отношении него возбудили по статья "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" УК РФ.

Содействие близким погибшего во время судебного процессе оказывала действующая в Москве правозащитная организация "Тонг Жахони". Как рассказала ее руководитель Валентина Чупик, подсудимого приговорили к шести годам заключения. Однако родственники Мусулманкула Камбарали уулу считают этот приговор слишком мягким и намерены оспорить судебный вердикт.

- Апелляционная жалоба ими уже подготовлена и будет подана согласно установленной процедуре, - говорит Валентина Чупик. Он также сообщила, что помощь пострадавшей стороне оказало в ходе судебного процесса посольство КР в РФ, которое предоставило адвоката.