Столичный смог. Баньки по–черному

На прошлой неделе в социальных сетях появился шокирующий снимок фасада частной бани в центре столицы по улице Ибраимова: жительница близлежащей многоэтажки сняла, как из трубы бани валит черный дым. Как будто там жгут резину, пластик или отходы швейного производства.

Как выяснилось, рядом с баней имеется швейный цех, неужели дурно пахнущими при горении опасными синтетическими отходами топят?! Автор снимка Р.С. написала, что ситуация повторяется ежегодно, едкий тяжелый дым из бани проникает в щели окон.

Снимок с дымом над баней многих бишкекчан возмутил, ведь, как известно, ситуация с воздухом в столице и так неблагополучная, получается, смога добавляют и частные бани и сауны. Однако буквально через пару дней снимок бани и жалоба бишкекчанки исчезли из Интернета а администрация бани отказалась от комментариев.

Зато корреспонденты "ВБ" сами успели сделать соответствующий снимок!

- В прошлом году мы проверили 225 городских бань, выписали 78 предписаний и составили 28 протоколов о нарушении, - сообщил "ВБ" начальник санитарно–экологической инспекции мэрии Керимбай ЧОЙБЕКОВ. - Еще год назад были выявлены факты отапливания некоторых объектов отходами швейной продукции, резиной и пластиком. Недавно проверили 25 бань из тех, на которые ранее составили протокол о нарушении, оказалось, что сейчас они уже не используют запрещенные предметы для топки. В последнее время получаем много жалоб от горожан. Но большинство из позвонивших отказываются называть нам свои фамилии и адреса, а мы не можем проводить проверки на основании анонимных звонков.

Важно: у каждой бани в столице должен быть экологический паспорт, который выдает Чуй–Бишкекское территориальное управление охраны окружающей среды.

- Нужны правительственные нормативно–правовые акты, которые обязывали бы предпринимателей устанавливать фильтры. А пока это делают не все, - говорит Чойбеков.

Контроль частных бань проводит Госэкотехинспекция, но и у этой структуры руки связаны существующим мораторием на проверку предпринимательства и бизнеса. Они проводят проверки только на основании письменного обращения граждан и лишь после разрешения Министерства экономики.

- В этом году нами роздано 300 уведомлений по недопущению сжигания опасных или запрещенных отходов в банях, домах и тандырных печах, - сообщила "ВБ" замначальника межрегионального управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Уулча Умарова. - На сегодняшний день у нас есть намерение проверить одну из частных бань в центре Бишкека, на которую поступают жалобы. Мы уже подготовили и направили запрос в Министерство экономики на согласование проверки. Если нам дадут разрешение, то мы проведем комиссионный выезд с акимиатом и примем меры. Ранее деятельность этой бани уже приостанавливалась, и владелец установил фильтр на систему отопления, но время от времени возникают жалобы от местных жителей. Как выяснилось, бизнесмены иногда просто отключают фильтр, который работает от электроэнергии, да еще и подключают дополнительный котел. Но все это мы сможем выяснить во время проверки.

вот так цифры

По данным мэрии,

в Ленинском районе имеются 34 частные бани и сауны, в Октябрьском - 47,

в Первомайском - около 100,

в Свердловском - более 100 частных банек!