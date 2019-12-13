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В Бишкеке с участием звезд мирового балета состоится показ "Щелкунчика"

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- Оксана Гут
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22 декабря в Кыргызском театре оперы и балета состоится новогодний балет П.И. Чайковского "Щелкунчик" с участием звезд мирового балета, солистов Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, лауреатов Международных конкурсов, прима-балерины, заслуженной артистки России, дважды номинанта на премию "Золотая маска" Оксаны Кардаш и премьера балета Ивана Михалева. Об этом сообщает руководитель литературно-драматургической части Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева Елена Мягкова.

"Щелкунчик" - один из главных шедевров балетного искусства. Премьера спектакля состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре. В основе балета П. И. Чайковского лежит одноимённая чудесная, удивительная, волшебная сказка Э.-Т.-А. Гофмана. Детская сказка, волшебство нового года, балет-праздник – так мы привыкли видеть и воспринимать "Щелкунчика". Но за яркостью музыкальных форм, пышностью сценического оформления и красотой исполнительского искусства таится глубокий философский замысел. Это фантастические грани между явью и сном, живыми существами и игрушками, миром взрослых и детей, борьба благородства и мелочного зла, чудачество и мудрость, всепобеждающая любовь и главнейшая тема – поиски человеком своей истинной природы.

Оксана Кардаш вызывает повышенный интерес и у специалистов, и у любителей балета.

Филигранно отточенная техника танца и впечатляющая выверенность каждого па - её "визитная карточка". Кардаш, по мнению выдающегося критика Вадима Гаевского, из тех редких балерин, кто определяет сегодня "лицо столичной сцены". За плечами юной артистки балета Оксаны

Кардаш - пять лет обучения в хореографическом училище при Московской Академии образования, а также образование балетмейстера, полученное в Российском Университете театрального искусства.

В 2005 году Оксана удостоилась диплома Международного конкурса артистов балета и хореографов в Москве. В этом же году Оксана Кардаш становится постоянной участницей балетного прима-состава театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Ей одинаково хорошо удается любая роль - от хозяйки Медной горы в "Каменном цветке" Прокофьева, до смелых и эксцентричных сольных партий в новейших постановках наподобие "Бессонницы". Помимо вышеперечисленных постановок артистка блистательно исполняет главные партии в спектаклях "Призрачный бал", "Восковые крылья", "Баядерка", "Лебединое озеро", "Дон Кихот", "Жизель", "Русалочка", "Неаполь", "Эсмеральда", "Майерлинг" и др.

Иван Михалев начал служить в МАМТ, уже имея определенный опыт работы на сцене. Он получил профессиональное образование в хореографическом колледже города Перми, его наставником был талантливый педагог Ю. М. Сидоров. По окончании учебы подающего большие

надежды молодого танцовщика пригласили в труппу Пермского театра оперы и балета, в котором он работал в 2008-10 гг. Далее И. Михалев становится артистом ГАБТ. Столичная публика высоко оценила талантливого профессионала. Кроме того, его работы не остались незамеченными, и артист получил приглашение от представителей театра Станиславского. В этой труппе он служит, начиная с 2012 года.

В творческой копилке танцовщика имеется немало интересных партий. Он исполнял роль Принца в спектакле "Золушка" на музыку С. Прокофьева. Зрители рукоплескали Ивану Михалеву после великолепного исполнения партии Дона Кихота в одноименной постановке, кроме того, в этом балете он танцевал также и Эспаду. Ведущий солист МАМТ исполнял партии Феба в "Эсмеральде", Ротбарта в "Лебедином озере" и Де Грие в "Манон". Иван Михалев стал лауреатом на Первом конкурсе им. Г. Улановой, также он является дипломантом престижного конкурса "Арабеск".


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Теги:
балет, Новый год, Россия, театр, культура, Кыргызстан, Театр оперы и балета
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