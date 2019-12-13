Где самый грязный воздух в Бишкеке? ГАООСиЛХ провели замеры

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве КР (ГАООС и ЛХ) провели замеры атмосферного воздуха в некоторых районах столицы с помощью дронов и специальных пылемерных аппаратов.

На этот раз отобраны пробы атмосферного воздуха на перекрестках Гагарина-Некрасова, Бейшеналиева-Киевская, Байтик Баатыра-Московская.

По результатам проведенных испытаний в отобранных пробах атмосферного воздуха обнаружены превышения максимально-разовой предельно допустимой концентрации (ПДК) по следующим ингредиентам в следующих районах:

Гагарина-Некрасова-диоксид азота-1.6 раза, взвешенные вещества: РМ2,5-2,9 раза, РМ10-2,0 раза и общая пыль-1,3 раза; Бейшеналиева-Киевская-превышение диоксида азота и общей пыли не обнаружено, взвешенные вещества: РМ 2,5-1,6 раза, РМ 10-1,2 раза; Байтик Баатыра-Московская-диоксид азота-1,08 раза, взвешенные вещества: РМ 2,5-1,1 раза, превышение РМ 10 и общей пыли не обнаружено.

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что замеры атмосферного воздуха проводятся по 10 компонентам-трем видам частиц пыли и семи газам: диоксид серы, диоксид азота, диоксид углерода, аммиак, сероводород, сумма углеводородов и другие.

Вместе с тем, сотрудники ГАООС и ЛХ с помощью многофунционального беспилотного летательного аппарата (дрон) были зафиксированы автомобильные пробки, незаконные парковки, а также нарушение правил дорожного движение.

Все выявленные факты правонарушений на предмет загрязнения экологии и окружающей среды, а также нарушений правил дорожного движения, незаконных парковок, пробок направлены соответствующие государственные органы (Госэкотехинспекцию, МВД, ГУОБДД и др.) для принятия оперативных мер для привлечения к административной ответственности виновных лиц.

В целях исследования загрязнения атмосферного воздуха в г. Бишкек сотрудники ГАООС и ЛХ в рамках реализации плана краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год в ближайшее время намерены собрать пробы воздуха и в других центральных улицах, во всех микрорайонах и жилмассивах г.Бишкек.

План краткосрочных мер по улучшению экологической ситуации в городе Бишкек на 2019 год состоит из 12 пунктов. Одним из основных пунктов данного плана является усиление рейда в местах незаконной парковки (в особенности возле рынков, крупных торговых центров, административных и общественных зданий), регулирование движения автотранспортных средств, особенно в час пик инспекторами дорожного движения центральные улицы города, улучшение управления общественным транспортом, для разгрузки центральной части города путем оптимизации и сокращения количества микроавтобусов из городского маршрута, одновременной их замены автобусами большей вместимости на газовом топливе, а также обновление троллейбусного парка и увеличение их количества и троллейбусных линий.

Помимо этого усиление контроля по замеру выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автостранспортных средств, проведение мониторинга и видеонаблюдения над объектами, оказывающими вредное воздействие на окружающую среду с помощью многофунциональных беспилотных летательных аппаратов (дрон), усиление контроля за хозяйствующими субъектами, жилыми домами, саунами и банями по исключению сжигания в печах и котлах отходов производства (швейного производства, автомобильных масел, изделий из пластмассы, каучука, резины автомобильные покрышки, камеры и др.).

Пресс-служба ГАООС и ЛХ отмечает, что автотранспорт в настоящее время является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общих объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу Бишкека составляет 240 тонн, из которых 180 тыс. тонн загрязняющих веществ приходится на автотранспортные средства. Промышленные выбросы составляют только 10% от валового сброса загрязняющих веществ, а почти 90% поступает от автотранспорта. В отработанных автомобильных газах идентифицировано более 60 органических соединений загрязняющих веществ выбрасываемых в окружающую среду.

В связи сложившимися ситуациями ГАООС и ЛХ включил план мероприятий по улучшению состояния атмосферного воздуха на территории города Бишкек вопрос оптимизации и сокращения количество микроавтобусов из городского маршрута, при одновременной замене автобусами большой вместимости и газовых автобусов, а также обновления троллейбусного парка и увеличение их количества и количества троллейбусных линий.