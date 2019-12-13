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Сотрудники Госэкотехинспекции систематически брали взятки - АКС ГКНБ

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- Екатерина Улитина
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Антикоррупционная служба ГКНБ выявила устойчивую коррупционную схему в Госэкотехинспекции. По данному делу задержаны 6 сотрудников ведомства, в том числе начальник управления архитектурно-строительного надзора Госэкотехинспекции. Они находятся в изоляторе временного содержания.

В ГКНБ установили, что группа должностных лиц Госэкотехинспекции систематически получали денежные средства от частных компаний за положительные решения вопросов архитектурно-строительного надзора.

- 6 декабря 2019 года при очередном получении и распределении денежных средств в размере 2000 долларов США с поличным задержаны начальник управления ГИЭТБ при ПКР "А.Т." и главный инспектор "Б.Б.". По результатам проведенных продолжительных специальных следственных действий в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ст. 319 (Корупция) и ст.325 (Получение взятки) задокументированы фигуранты коррупционной цепи в систематическом получении и дальнейшем распределении незаконно полученных денежных средств, - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

В рамках досудебного производства задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ КР 6 должностных лиц УАСН ГИЭТБ при ПКР, в том числе начальник управления "А.Т.".

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/384028
Теги:
ГКНБ, коррупция, взятка, Кыргызстан, Госэкотехинспекция
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