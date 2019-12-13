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Из Райымбека Матраимова делают символ коррупции - юрист

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- Екатерина Улитина
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В прессе из Райымбека Матраимова делают символ коррупции, а членов его семьи демонизируют. Так объяснила иски против СМИ на 60 млн сомов юрист, представляющая интересы семьи Матраимовых Татьяна Карыжинская на пресс-конференции в Бишкеке.

- Исковое заявление было подано не сразу. Первая часть расследования вышла еще 30 мая. В нем была информация, порочащая честь и достоинства моего доверителя, членов его семьи, а также благотворительного фонда. С нашей стороны мы предприняли ряд попыток решить этот спор в медиативном порядке. Обратились в ряд общественных организаций, подавали несколько жалоб в комиссию по рассмотрению жалоб на СМИ и к руководству радио Свобода с просьбой принять меры и прекратить распространять порочащую информацию. В первом расследовании были предоставлены документы, которые оказались, как выяснили СМИ, подложными. Вместо того, чтобы прекратить нападки, выходит вторая часть расследования, в которой в открытой форме обвиняют всех членов семьи Матраимовых в участии в теневых схемах, а из Райымбека Матраимова делают символ коррупции. Нет смысла говорить, что такие обвинения могут быть заявлены, только имея на руках решение суда, вступившего в законную силу. Чего нет. Любому терпению приходит конец. Поэтому было принято решение подать иск о защите чести и достоинства и признании информации несоответствующей действительности, - сказала Карыжинская.

Она отметила, что считает суммы поданных исковых требований к СМИ адекватными и соразмерными тем, моральным страданиям, которые испытали члены семьи Матраимовых из-за публикаций журналистов. Правда, в рамках пресс-конференции Татьяна Карыжинская отказалась рассказать какие именно моральные и деловые потери понес Райымбек Матраимов и члены его семьи. Она посоветовала журналистам прийти в суд, где будут даны все доказательства по делу.

Карыжинская также отметила, что один из авторов журналистского расследования, журналист "Азаттык" Али Токтакунов до сих пор не предоставил документы, подтверждающие причастность Райымбека Матраимова к серым схемам.

- Более того, он отказывается являться на допросы, - добавила Татьяна Карыжинская.

Она отметила, что по решению заявителя, уже направлено обращение в Свердловский районный суд Бишкека с просьбой снять арест со счетов изданий "Азаттык", "Клооп медиа" и "24.kg".

Напомним, накануне стало известно, что Райымбек Матраимов, Искендер Матраимов, а также их жены обратились в суд с исковым заявлением о защите чести и достоинства к ряду СМИ. В общей сложности они требуют в качестве компенсации 60 млн сомов. По словам юриста Матраимовых Татьяны Карыжинской иск был подан в суд 9 декабря, а 10 декабря суд принял решение арестовать счета изданий во обеспечение исковых требований.


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URL: https://www.vb.kg/384032
Теги:
СМИ, суд, Искендер Матраимов, Кыргызстан, Райымбек Матраимов
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Комментарии
страна
13.12.2019, 15:27

ага он как будто не символ коррупции. Атамбаев и Матр воровали как хотели эту страну

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