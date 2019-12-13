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За взятку задержан начальник управления Судебного департамента

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- Екатерина Улитина
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По подозрению в вымогательстве и получении взятки в размере 3 млн сомов задержан начальник Судебного департамента. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным ведомства, факт вымогательства взятки в особо крупном размере был зарегистрирован в ЕРПП еще 15 октября. Было организовано расследование.

- Установлено, что "А.А." по предварительному сговору с должностными лицами Судебного департамента вымогал и получил взятку в сумме 3000000 сомов у руководителя ОсОО "С.Г." за положительное решение вопроса о победе данной компании в тендере по капитальному ремонту, перепрофилированию и пристройке помещений административного здания одного из районных судов, - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

11 декабря 2019 года в рамках проводимых следственно-оперативных начальник Управления Судебного департамента при Верховном суде "А.А." водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/384040
Теги:
Верховный суд, вымогательство, коррупция, взятка, Кыргызстан, ГКНБ
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