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Внимание! Милиция ищет подозреваемого в совершении убийства (фото)

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- Екатерина Улитина
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6 августа 2019 года, примерно в 20:55 часов в дежурную часть УВД Первомайского района г.Бишкек поступило сообщение о том, что возле одного из частных домов по улице Краснознаменная лежит труп неизвестного мужчины.

На место вызова незамедлительно выехала следственно-оперативная группа УВД Первомайского района, где по приезду был обнаружен труп неизвестного мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Первомайского района и начато досудебное производство по статье 130 (убийство) УК Кыргызской Республики, назначены необходимые экспертизы. Была установлена личность трупа – М.К. 1981 года рождения.

При проведении комплекса поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками СКМ УВД Первомайского района были получены установочные данные подозреваемого в совершении убийства А.У. 1980 года рождения.

Следственной службой УВД Первомайского района подозреваемый в совершении убийства - Абдысариев Улан Жумабекович 05.02.1980 года рождения, уроженец г.Кемин Чуйской области был объявлен в розыск, при этом, также были ориентированы все службы и подразделения органов внутренних дел Кыргызской Республики.

В настоящее время оперативниками бишкекской милиции продолжаются активные розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого.

Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующей установлению местонахождения Абдысариева Улана Жумабековича, просьба сообщить по следующим номерам телефонов; (0708) 080-808, (0703) 932-092, (0555)


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URL: https://www.vb.kg/384047
Теги:
ГУВД, розыск, убийство, Бишкек, Кыргызстан
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