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Суд снял арест со счетов СМИ по иску Матраимовых

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- Екатерина Улитина
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Снят арест с банковских счетов изданий "Азаттык", "Клооп" и "24.kg". Решение накануне, 13 декабря, принял Свердловский районный суд Бишкека.

Напомним, Райымбек Матраимов, Искендер Матраимов и их жены обратились в суд с иском к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Общая сумма исковых требований составила 60 млн сомов. Для обеспечения, иска Матраимовы попросили у суда арестовать счета изданий, суд удовлетворил данную просьбу. На следующий день, после общественного возмущения истцы изменили решение и повторно обратились в суд с просьбой снять арест.


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URL: https://www.vb.kg/384050
Теги:
суд, Кыргызстан, Арест
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