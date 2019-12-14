Суд снял арест со счетов СМИ по иску Матраимовых

Снят арест с банковских счетов изданий "Азаттык", "Клооп" и "24.kg". Решение накануне, 13 декабря, принял Свердловский районный суд Бишкека.

Напомним, Райымбек Матраимов, Искендер Матраимов и их жены обратились в суд с иском к СМИ о защите чести, достоинства и деловой репутации. Общая сумма исковых требований составила 60 млн сомов. Для обеспечения, иска Матраимовы попросили у суда арестовать счета изданий, суд удовлетворил данную просьбу. На следующий день, после общественного возмущения истцы изменили решение и повторно обратились в суд с просьбой снять арест.