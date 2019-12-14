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Задержан сотрудник центра мониторинга ГУОБДД

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- Екатерина Улитина
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Сотрудник центра мониторинга ГУОБДД, подозреваемый в том, что скопировал и загрузил в интернет фотографию с камер фиксации ПДД, задержан и водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Служба внутренних расследований МВД завершила служебное расследование по факту опубликованных в СМИ фотографий автомобиля марки "Mercedes-Benz" с госномером 01KG 578 ACD. По результатам служебного расследования выявлены факты использования служебной информации в неслужебных целях, так, за распространение фото посторонним лицам были уволены операторы центра мониторинга ГУОБДД МВД КР А. А. и К. К. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП.

В ходе досудебного производства было установлено, что полученные записи внутренних и наружных камер видеонаблюдения Центра мониторинга полной версии и при осмотрах которого установлено, что оператор центра мониторинга ГУОБДД А.А. скачал служебную информацию по ПДД на свой

служебный компьютер, с последующей передачей через мобильное приложение

"WhatsApp" другим лицам.

13-декабря 2019-года А.А. был задержан в порядке статьи 98 УПК КР, по подозрению в совершении преступления предусмотренного статьей 304 часть 2 (Неправомерный доступ к компьютерной информации) и водворен ИВС ГУВД г.Бишкек.

В настоящее время Следственной службой МВД КР проводится досудебное производство по признакам преступлений предусмотренного статьей 320 ч.2 (Злоупотребление должностным положением) и статьей 304 ч.2 (Неправомерный доступ к компьютерной информации УК КР в отношении отдельных лиц Центра Мониторинга ГУОБДД МВД КР.


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URL: https://www.vb.kg/384052
Теги:
ИВС, МВД, штраф, Кыргызстан, Безопасный город
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