В аварии в Бишкеке пострадали десять человек

Сегодня примерно в 19:20 часов вечера на пересечении улиц Гагарина и Термечикова столкнулись автобус, троллейбус №7 и две легковые машины. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По словам Эркина Топелова - водителя троллейбуса с бортовым номером 1844 на вышеуказанном перекрёстке перед пешеходным переходом стоял автомобиль марки Honda Odyssey, автомобиль и троллейбус пропускали пешеходов, в этот момент автобус марки Ясин-Бенц ударился в стоящий троллейбус, а в автобус ударился в автомобиль марки Форд Фокус.

Пострадали 6 пассажиров автобуса, 2 пассажира троллейбуса и 2 водителя легковых автомобилей.

Пострадавших привезли в четвертую городскую больницу. Водители легковушек получили амбулаторную помощь. Пассажиры общественного транспорта отделались легкими ушибами, кроме одного - у него перелом ноги.

На месте ДТП работают сотрудники ГУОБДД, медиками и руководство депо троллейбусного управления и автобусного парка. В пресс-службе мэрии отмечают, что все пассажиры общественного транспорта мэрии застрахованы.