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В Москве вспомнили о выдающемся кыргызском манасчи

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- Евгений Денисенко
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В Московском государственном лингвистическом университете состоялся открытий урок, посвященный памяти великого кыргызского сказителя-мансчи Саякбая Каралаева. Мероприятие было посвящено 125-летию со дня рождения Каралаева, и прошло с участием преподавателей и студентов не только МГЛУ, но и других московских вузов, представителей столичной общественности.

Организаторами урока выступили МГЛУ, посольство КР в РФ и Центр кыргызского языка и культуры имени Чингиза Айтматова, действующий при этом университете. На базе этого центра и прошел урок. Сквозной темой его, помимо жизни и творчества Саякбая Каралаева, стала его дружба с Айтматовым.

"Событие, редко встречающееся человечеству, когда такие талантливые люди как великий манасчы Саякбай Каралаев и выдающийся писатель Чингиз Айтматов жили в одно время. Как отметил знаменитый критик К. Асаналиев: "Встреча Саякбая и Чынгыза - это встреча двух художественных миров, встреча двух эстетических формаций, противостояние в истории кыргызской культуры. Может быть , это встреча по содержанию и итогам является уникальным событием, редко встречающимся в истории художественной культуры", - этими словами было предварено начало урока.

В ходе него выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов, ректор МГЛУ Ирина Краева, проректор по проектной деятельности и молодежной политике Иннара Гусейнова, директор Института международных отношений и социально-политических наук Арсен Касюк, директор дирекции Базовой организации по языкам и культуре государств СНГ Владимир Конев, председатель Центра содействия развитию русско-кыргызских отношений "Мекеним Ала-Тоо" Джамилахан Бегиева и другие, в том числе сами студенты. Среди них – и те, кто в МГЛУ изучают кыргызский язык как второй иностранный, и молодые уроженцы КР, занимающиеся в этом вузе.

Был показан документальный фильм о жизни и творчества Саякбая Каралаева. Состоялись три презентации, посвященные эпосу "Манас", творчеству кыргызских манасчи и дружбе Каралаева и Айтматова. Студенты прочитали отрывок из эпоса и монолог Толгонай из "Материнского поля" Айтматова. В завершение была разыграна викторина на тему, как был воспринят этот открытый урок слушателями, что запомнилось из него.

Саякбай Каралаев (1984 – 1971), уроженец Иссык-Кульской области Кыргызстана, советский и кыргызский поэт, сказитель-манасчи. Родился в семье бедняка, с юных лет работал по найму. В 1916 году принимал участие в восстании кыргызов против экспансии российской империи. В 1918 году записался добровольцем в РККА. На протяжении всей Гражданской войны, до 1922 года, воевал на Туркестанском фронте с белогвардейцами и басмачами. После войны около шести лет работал председателем сельсовета в селах вблизи города Пржевальска (ныне Каракол).

Поэтические способности Саякбая начали проявляться уже в детстве. Отрывки из эпоса "Манас", впервые услышанные им от бабушки, Саякбай исполнял во время службы в Красной Армии. Каралаев имел отличную память, был хорошо знаком с кыргызским национальным фольклором. И сам исполнял разработанные им традиционные эпические сюжеты из "Манас", прекрасно импровизировал. В 1930-е и 1940-е годы при помощи фольклористов были записаны исполнявшиеся им произведения "Семетей" и "Сейтек", а также эпос "Тёштюк". Чингиз Айтматов назвал Саякбая Каралаева "Гомером XX века".


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URL: https://www.vb.kg/384058
Теги:
вуз, Москва, посол, Манас, Аликбек Джекшенкулов
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