В Хабаровске накажут избивших кыргызстанцев стражей порядка

В Хабаровске во время проведения сотрудниками правоохранительных органов оперативно-профилактического мероприятия "Нелегальный мигрант" произошел инцидент, в результате которого пострадал ряд приезжих из Кыргызстана, работающих на автотранспортном предприятии города. Всех этих людей принудительно доставили в отдел полиции, где некоторые подверглись избиениям. Нескольким потом пришлось обратиться в скорую помощь.

Как рассказал по телефону руководителю правозащитной организации "Тонг Жахони" Валентине Чупик один из водителей по имени Жыргалбек, правоохранители нагрянули в автопарк вечером. И заставили всех, кто был на месте, погрузиться в два больших автобуса, на которых их доставили в полицию. Там им также предъявили претензии на недобросовестное обслуживание пассажиров автобусов, на несоблюдение правил дорожного движения. Разговаривали с задержанными грубо, оскорбляли их, по некоторым наносились удары дубинками, у кого-то забрали документы. Потом всех вернули в автопарк, куда следом (все происходило уже глубокой ночью) прибыли его директор, вызванная скорая помощь.

На следующий день, по сообщениям местных СМИ, из-за невыхода на работу части водителей на остановках с утра скапливалось большое количество людей. К 11 утра движение общественного транспорта нормализовалось. В Управлении МВД по Хабаровскому краю, информируя о миграционной проверке "на территории одного из автотранспортных предприятий города", отметили, не вдаваясь в подробности, что она проводилась сотрудниками регионального УМВД по вопросам миграции "совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России, при силовой поддержке бойцов Росгвардии".

"При проведения проверочного мероприятия выявлено 73 гражданина, не имеющих при себе документов, удостоверяющих личность. Указанные граждане были доставлены в отдел иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе проверки по имеющимся учетам МВД России установлено, что 12 иностранных граждан находятся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка", - говорится в информации УМВД.

К почетному консулу КР в этом российском регионе обратилась с заявлением группа участников инцидента. После получения информации о происшедшем посольство КР в РФ занялось выяснением его обстоятельств. В правоохранительные органы была направлена нота с требованием дать правовую оценку действиям их сотрудников.

В прессе также появилось сообщение о то, что председатель Госслужбы миграции КР Болотбек Ибраимжанов провел переговоры с заместителем главы МВД России Александром Горовым. Тот проинформировал, что по данному факту возбуждено уголовное дело, с сотрудниками министерства проведено мероприятие, в ходе которых высказано требование о недопустимости впредь таких нарушений.

Как рассказал VB.KG почетный консул Кыргызстана по Хабаровскому краю Кадырбек Мырзабаев, руководители местных правоохранительных органов незамедлительно отреагировали на инцидент и пообещали наказать виновных в неправомерных действиях по отношению к гражданам КР. "В наше почетное консульство, выполняя поручение министра внутренних дел по Хабаровскому краю, пришел его заместитель Сергей Викторович Омельченко. Он извинился за своих сотрудников, сказал, что будет проведено тщательное расследование, и нас будут держать в курсе. Все сейчас под контролем", - рассказал Мырзабаев.

По его словам, у двоих задерживавшихся граждан Кыргызстана выявлены фальшивые регистрационные документы. И они теперь могут быть депортированы.