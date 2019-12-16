В Москве обсудили план Перекрестного года КР и РФ

Проведение Перекрестного года Кыргызстана в России и России в Кыргызстане в 2020 году стало главной темой переговоров, которые в провели в Москве вице-премьер-министр КР Жениш Разаков и заместитель председателя правительства России - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

Инициатива проведения такого года принадлежит президентам обеих стран и было озвучена во время визита Владимира Путина в Кыргызстан в марте нынешнего года. Тема была частично конкретизирована в ходе недавней встречи в Бишкеке спецпредставителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого с президентом Сооронбаем Жээнбековым. И вот теперь разговор продолжился уже в Москве, на сей раз между вице-премьерами КР и РФ.

- Все мероприятия в рамках Перекрестного года будут направлены на укрепление торгово-экономического сотрудничества, реализацию совместных проектов в сфере энергетики, медицины, фармацевтики, промышленности, сельского хозяйства. Считаю, что целесообразно организовать специальную панель в рамках участия кыргызской стороны в Санкт-Петербургском экономическом форуме 2020 года, чтобы о Кыргызской Республике узнали больше, - заявил Чуйченко.

А Жениш Разаков, говоря о перспективах многостороннего сотрудничества с Россией, подчеркнул:

- Кыргызско-российские отношения развиваются интенсивно и динамично. Это касается не только политического диалога, но и взаимодействия в экономической, культурной, гуманитарной и торговой сферах.

Кыргызская делегация передала российским партнерам проект плана мероприятий в в рамках Перекрестного года и обсудила с ними некоторые его пункты. Они включают церемонию открытия года с участием двух президентов, возведение в Ржеве памятника воинам-кыргызстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участие кыргызских ветеранов в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 75-летия Великой Победы в Москве, другие мероприятия.

Согласно имеющейся информации, торжественное открытия года планируется на февраль-март 2020-го в Москве, а закрытие – на осень 2020-го в Кыргызстане.

Кыргызстан предлагает 55 мероприятий, Россия - около 150. Ключевое место в программе отведено празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны также обсудили ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес. В том числе реализацию решений последнего заседания кыргызско-российской межправкомиссии и подготовку к следующему ее заседанию.