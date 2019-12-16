В России отметили день рождения Чингиза Айтматова

Цветы к памятнику Чингиза Айтматова, расположенному в одноименном сквере в Даниловском районе Москвы, возложил в день его рождения, 12 декабря, посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов. А на следующий день он принял участие в специальном мероприятии в Российском университете дружбы народов, посвященном этой дате.

Научно-практический семинар "Национальные образы мира: Космо-Психо-Логос" состоялся в аудитории, носящей имя автора "Джамили" и "Плахи". Выступая перед собравшимися, Аликбек Джекшенкулов подчеркнул, что день рождения Айтматова всегда отмечается кыргызстанцами. "Для кыргызской стороны весьма значимо, что в эти декабрьские дни и в ряде вузов Москвы также проводятся открытые уроки, семинары и конференции, посвящённые памяти Чингиза Айтматова", - подчеркнул дипломат.

События, приуроченные к этой дате, прошли и в других регионах России. Так, в Уральском федеральном университете имени Бориса Ельцина состоялся литературный вечер памяти Чингиза Айтматова. Он был организован землячеством студентов-кыргызстанцев при поддержке руководства университета, с участием представителей общественной организации "Кыргызстан-Урал" кыргызской диаспоры, преподавательской и студенческой общественности Екатеринбурга.

Студенты подготовили концертную программу, в ходе которой читали собственные стихи и произведения российских поэтов, посвященные Чингизу Айтматову, разыгрывали сцены из его книг, показали снятый своими силами короткометражный фильм по мотивам повести "Ранние журавли".

Известный российский поэт и писатель Александр Кердан подчеркнул значение творческого наследия великого писателя, философа и дипломата. И также зачитал свои стихи, посвященные Айтматову.

В завершении мероприятия консул КР в Екатеринбурге Нурлан Алымбеков выразил благодарность организаторам литературного вечера. И отметил значительный вклад Свердловской области в популяризацию творчества Чингиза Айтматова, подчеркнул, что оно призвано играть большую роль в интеллектуальном воспитании нынешних поколений.