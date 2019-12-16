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Франкфурт на Маяне, или Поедем в Кара жана Балту

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- Азамат Касыбеков
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Намедни на заседании парламента рассматривался вопрос ратификации соглашения по аграрному проекту. И вот торага Дастан Жумабеков, выступая в Жогорку Кенеше, снова насолил грамотеям. Он очень оригинально подошел к произношению названия немецкого города Франкфурта– на–Майне.

Спикер долго и упорно зачитывал на кыргызском название законопроекта ратификации соглашения о финансировании между Кыргызстаном и Европейским инвестиционным банком по проекту "Финансирование аграрных производственно–сбытовых цепочек", подписанного 25 сентября 2017 в Люксембурге, и договора о финансировании между КР и Германским банком развития (KfW) по проекту с таким же названием, подписанного 18 сентября того же года во Франкфурте–на–Майне. Проект был внесен на рассмотрение парламента в первом чтении

Вместо "Франкфурт–на–Майне" Жумабеков зачитал "Франкфурт жана Маяне". Потом уточнил: "Маяне шаарында". Дословно это можно перевести как "Франкфурт и Маяне".

После этого в соцсетях начался настоящий шабаш. Все стали шутить: "Давайте поедем на Абу жана Даби или Баден жана Баден!". "Нет, я поеду в Кара жана Балту", "А я собираюсь в Кызыл жана Кыя".

Журналист Семетей Аманбеков стал иронизировать, что в мире появился новый населенный пункт - Франкфурт жана Маяне.

Кто–то выставил видео, где Владимир Путин, общаясь с Ангелой Меркель, советует канцлеру Германии все–таки переделать название этого немецкого города от греха подальше. Видимо, в предчувствии наших метаморфоз.

А вот политологи восприняли оговорку спикера слишком серьезно. "Название города Франкфурт–на–Майне должны знать ученики средней школы. Значит, и в средней школе он плохо учился. В целом он постоянно позорит Кыргызстан. Это же второе лицо государства. Вспоминается его выступление в Казахстане. Это что такое? Чем дальше, тем хуже. То, что он неоднократно допускает ошибки, говорит о низком уровне кадрового состава страны", - сказала политолог Айнура Арзыматова.

По ее мнению, Дастан Джумабеков - лицо сегодняшних отечественных чиновников.

"Еще некоторые парламентарии вместе с ним выступают за то, чтобы депутаты местных кенешей не были обязаны иметь высшее образование. Высшее образование обязательно для всех чиновников, работающих как в Жогорку Кенеше, так и на местном - областном, районном - уровне. Это должно быть нормой", - говорит эксперт.

"Конечно, это недопустимо, - возмутился политолог Марат Казакпаев. - Это неграмотность. Любой наш политик, а уж тем более спикер, являющийся вторым лицом государства, должен понимать, где он находится. А подобное поведение бьет по имиджу государства. Потом все скажут, что мы тупые".

Что же, возможно, в этих резких высказываниях и есть своя сермяжная правда. Вот только где взять другие "лица", которые смогут правильно произносить хотя бы географические названия...


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URL: https://www.vb.kg/384062
Теги:
Марат Казакпаев, Дастанбек Джумабеков, спикер, Жогорку Кенеш, Айнура Арзыматова
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Комментарии
Айсулу
16.12.2019, 10:00

Поздно статья вышла, следили "куда ветер дунет"?

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Жалоба модератору
KfW
16.12.2019, 10:18

Безграмотный и глупый человек, который случайно стал спикером!!!

Все что он умеет это позорить страну и подхалимничать СОКе!

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кыргыз
16.12.2019, 10:21

очень обидно за нашу страну, неужели не осталось образованных и грамотных людей, назначают малообразованных 

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Жалоба модератору
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