Кто в КР наладил выпуск подложных автономеров?

Общественность продолжает бурно обсуждать инцидент c якобы главой ГРС и его спутницей. Но упускается главное в этих дебатах: в городе большое количество машин ездит с одинаковыми подложными номерами. А это значит, что в Бишкеке орудует целая преступная группа, у которой налажен выпуск номерных знаков. Не исключено, что в нее могут входить и коррумпированные чиновники.

Как сообщалось ("ВБ", 6 декабря), в Интернете появился снимок, сделанный одной из камер "Безопасного города". Казалось бы, ничего примечательного нет - автомобиль марки "Мерседес" нарушает скоростной режим на улице Ибраимова. Достаточно отправить его владельцу "письмо счастья", и все дела.

Но пользователей Всемирной паутины заинтересовало другое. Во–первых, на машине установлен государственный номерной знак, который уже засветился на нескольких других транспортных средствах. Во–вторых, шофер якобы очень похож на руководителя Государственной регистрационной службы Алмаза Мамбетова. А в его спутнице, в отношении которой мужчина по ходу движения применял действия сексуального характера, кто–то узнал заместителя ГРС Айнуру Туйбаеву.

Именно этот момент и начал наиболее активно муссироваться в обществе. Сам Алмаз Мамбетов официально заявил, что на фотографии не он. И такого автомобиля у него в распоряжении нет.

Потом отдельные СМИ отыскали неких сотрудников ГРС, которые "с большой долей вероятности" все же узнали в шофере Мамбетова, а в пассажирке Туйбаеву. И тогда с официальным обращением к журналистам выступила пресс–служба ведомства. Ее представители в очередной раз подчеркнули, что ни их руководитель, ни его заместитель не имеют никакого отношения к лицам, изображенным на опубликованной фотографии. А тем, кто будет продолжать муссировать эту тему, пригрозили возможным обращением в суд.

Но даже если предположить, что в салоне автомобиля действительно находились чиновники, то совершенно не важно, чем они занимались. В конце концов, это их личное дело, которое широкой общественности не касается.

Основная же проблема, которая в пылу обсуждения чужого нижнего белья осталась за кадром, подложные номера. Ведь, повторимся, с точно такой же буквенно–цифровой комбинацией по городу колесит как минимум еще четыре машины. А помимо них, еще сотни других, о чем открыто говорят даже в ГУОБДД. И вот с этим вопросом в срочном порядке нужно разбираться правоохранительным органам.

Невозможность выписать штраф по подложному номеру - это самое малое из зол. В очередной раз нарушив ПДД, прикрывшись фальшивкой, такие вот умники могут совершить ДТП. Особенно это вероятно при проезде на запрещающий сигнал светофора, езде по встречной полосе и превышении скорости. Причем вероятность аварии резко увеличивается при выполнении всех этих пунктов одновременно. Так вот в этом случае виновник скроется и найти его будет нереально. Не помогут даже камеры.

Такой прецедент в Бишкеке уже был. Несколько лет назад в "Вечерку" обращались горожане, которые стали жертвами преступников, использующих подложные номера. На пересечении Ахунбаева - Айтматова в их машину, остановившуюся на красный свет, врезалась другая. Удар был настолько сильным, что половина кузова была вмята в салон.

Пока ошарашенные водитель и его пассажир приходили в себя, виновники скрылись. Правда, инцидент был снят на видеокамеру, установленную на одном из светофоров (тогда камеры принадлежали одному из интернет–провайдеров). Мало того, с машины виновников отвалился госномер, который подобрали потерпевшие.

В общем, поиск нарушителей обещал быть не сложным. Однако знак оказался подложным. Обратившись в автоинспекцию, мужчины выяснили, что его должны были ликвидировать давным–давно. Также ничем не помогла видеозапись, так как на ней не видно лиц. В результате владелец вынужден был восстанавливать авто за свой счет. А теперь представим, что случилось ДТП, в котором пострадал или, не дай бог, погиб человек. Как потом найти лихача с подложным номером?

Поэтому правоохранительным органам сейчас нужно бросить все силы, чтобы найти водителей, катающихся с засветившейся комбинацией. Да и других обладателей подложных номеров нужно взять под белы рученьки. Естественно, сейчас они притихнут и снимут фальшивки с машин. Но потом "жестянки" все равно засветятся. Не эти, так другие. И так будет до тех пор, пока не найдут и не накажут изготовителей.