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Новосибирск может стать побратимом Бишкека

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- Евгений Денисенко
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Кыргызстан и Новосибирск укрепят многосторонние связи. Возможности этого обсуждены во время встреч Генерального консула КР Калдарали Маматалиева в Новосибирске с его мэром Анатолием Локотем и председателем Совета депутатов города Дмитрием Асанцевым.

Речь шла о расширении взаимодействии в торгово-экономической, аграрной, транспортной, туристической, образовательной, медицинской и других сферах, о налаживании контактов между предпринимателями с обеих сторон.

Для развития побратимских связей между Новосибирском и городом Ош в Кыргызстане (они стали побратимами в 2009 году) предусмотрено возобновить работу двусторонней комиссии, организовать взаимные визиты руководителей городских администраций и Советов депутатов, создать депутатские группы дружбы. Власти Новосибирска подтвердили готовность установить побратимство и с Бишкеком.

Обсуждалось также совместное участие в Перекрестном годе Кыргызстана и России, каковым объявлен 2020-й. Будет проработана возможность выделения земельного участка для строительства в Новосибирске Кыргызского культурного центра и присвоения имени Чингиза Айтматова улице или парку, с дальнейшим установлением в нем памятника народному писателю Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/384066
Теги:
посольство, Россия, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан
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