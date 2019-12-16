Новосибирск может стать побратимом Бишкека

Кыргызстан и Новосибирск укрепят многосторонние связи. Возможности этого обсуждены во время встреч Генерального консула КР Калдарали Маматалиева в Новосибирске с его мэром Анатолием Локотем и председателем Совета депутатов города Дмитрием Асанцевым.

Речь шла о расширении взаимодействии в торгово-экономической, аграрной, транспортной, туристической, образовательной, медицинской и других сферах, о налаживании контактов между предпринимателями с обеих сторон.

Для развития побратимских связей между Новосибирском и городом Ош в Кыргызстане (они стали побратимами в 2009 году) предусмотрено возобновить работу двусторонней комиссии, организовать взаимные визиты руководителей городских администраций и Советов депутатов, создать депутатские группы дружбы. Власти Новосибирска подтвердили готовность установить побратимство и с Бишкеком.

Обсуждалось также совместное участие в Перекрестном годе Кыргызстана и России, каковым объявлен 2020-й. Будет проработана возможность выделения земельного участка для строительства в Новосибирске Кыргызского культурного центра и присвоения имени Чингиза Айтматова улице или парку, с дальнейшим установлением в нем памятника народному писателю Кыргызстана.