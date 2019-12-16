Жээнбеков с официальным визитом находится в Саудовской Аравии

В рамках визита президент примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий Посольства Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и встретится с соотечественниками.

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков накануне, 15 декабря, с официальным визитом прибыл в Королевство Саудовская Аравия. Визит в Саудовскую Аравию глава государства совершает по приглашению Служителя двух Святынь, Короля Саудовской Аравии Салмана бин Абдельазиз Аль Сауда. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках официального визита Сооронбай Жээнбеков встретится с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдельазиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммадом бин Салман бин Абдель Азиз Аль Саудом и председателем Маджлиса Аш-Шура Абдуллой бин Мухаммад бин Ибраим Аль Аш-Шейхом.

Кроме того, запланированы встречи с заместителем председателя Совета директоров, исполнительным директором Саудовского Фонда Развития Халидом С. Аль-Худайри и президентом Исламского банка развития Бандар М. Х. Хаджаром.

Также в рамках визита президент Жээнбеков примет участие в официальном открытии нового комплекса зданий Посольства Кыргызской Республики в Саудовской Аравии и встретится с соотечественниками.