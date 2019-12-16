Новогодняя акция от MegaCom: золотые и платиновые номера за полцены!

Новый год не за горами! В преддверии любимого праздника компания MegaCom по традиции подготовила для своих абонентов выгодные акции и скидки!

С 15 по 29 декабря 2019 года во всех Центрах продаж и обслуживания действует акция, в рамках которой все желающие смогут приобрести номера категорий "Золото" и "Платина 7 500" с 50% скидкой! Не упустите возможность купить для себя или в подарок своим близким красивый, легко запоминающийся "золотой" номер всего за 1 500 сомов, а "платиновый" – за 3 750 сомов!

Акция действует при подключении одного из пакетов #Супервыгодный 115 / #Супервыгодный 145 / #Супервыгодный 195.

Ознакомиться с адресами всех офисов компании MegaCom можно на официальном сайте megacom.kg.