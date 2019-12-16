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Гражданка КНР пыталась нелегально попасть в Кыргызстан в грузовике

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- Екатерина Улитина
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Гражданка Китая пыталась нелегально проникнуть Кыргызстан в грузовике. Подробности сообшщает Государственная пограничная служба.

12 декабря 2019 года в 11:16 часов в пункт пропуска "Торугарт" из КНР прибыла грузовая автомашина марки "Рено" с товаром (линейное оборудование), под управлением гражданина КР Т уулу А.

В ходе проведения таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу Союза с применением Инспекционно-досмотрового комплекса, водителем была попытался скрытно высадить из кабины транспортного средства женщину и укрыть в ангаре помещения.

Позже было установлено, что была попытка незаконного пересечения государственной границы Кыргызской Республики гражданкой КНР.

Данная гражданка КНР была найдена сотрудниками таможни, совместно с сотрудниками ГП "Таможенная инфраструктура" и вместе с водителем Т уулу А., переданы сотрудникам Пограничной службы КР. В настоящее время автомашина находится в пункте пропуска "Торугарт" для решения вопроса по существу.


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URL: https://www.vb.kg/384071
Теги:
граница, Китай, Кыргызстан, ГТС
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