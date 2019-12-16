В Токмаке трое молодых парней украли из машины аккумуляторы и автомагнитолу

В городе Токмак сотрудниками милиции задержаны трое молодых парней по подозрению в краже из автомашины. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

В начале декабря 2019 года в органы внутренних дел города Токмак с заявлением обратился местный житель о принятии мер в отношении

неизвестных лиц, которые тайно похитили из его автомашины аккумуляторы в количестве 2 штук и автомагнитолу, после чего скрылись в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступлений предусмотренных статьей 200 (Кража) УК КР и начато досудебное производство.

Для раскрытия данного преступления следственной службой были даны следственные поручения соответствующим службам.

В ходе принятых мер сотрудниками СКМ ОВД города Токмак по подозрению в совершении данного преступления были задержаны 22-летние Б.Н., К.Б., и 16-летний И.А.

В настоящее время сотрудниками милиции проверятся причастность задержанных к аналогичным преступлениям.

Досудебное производство продолжается.