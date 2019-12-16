Бишкекчанки - чемпионки по баскетболу

Чемпионом страны нынешнего года по баскетболу среди женщин стала столичная команда "Бишкек". В решающем матче за золотые медали она победила дружину "Школа Газпром" со счетом 80:69.

Поединок за золотые медали выдался весьма напряженным. Баскетболистки обеих команд действовали в быстром темпе, умела пасовали мяч друг другу, старались надежно обороняться. Счет первой четверти поединка - 22:22 говорит сам за себя. Здесь необходимо отметить, что в дружине "Школа Газпром" выступают в основном опытные игроки, которые в свое время выступали за рубежом и входили в национальную сборную нашей страны. А вот цвета клуба "Бишкек" защищают воспитанницы Аламудунской школы баскетбола, которые только в этом году перешли в столичную дружину. Но они более молоды, а потому на площадке действовали более активно.

Во второй четверти матча бишкекчанки смогли переиграть соперниц именно за счет скоростных комбинаций и огромного желания победить. В этой команде отлично действовали Екатерина Мезенцева, Виктория Чернышева, Венера Карымшакова и другие баскетболистки. В дружине "Школа Газпром" лидировали Алла Энегельсова, Юлия Зирьянова Ольга Шерстякова и их подруги. Вторая четверть матча завершилась со счетом 43:34.

Начало третьей четверти было за командой "Школа Газпром". Опытные баскетболистки, как говорится, поймали свою игру. Действовали уверенно и неожиданно для соперниц. В результате разница в счете стала минимальной. Но тем не менее, бишкеканки вновь за счет скорости и полной самоотдачи ушли в отрыв. Счет третьей четверти 61:53 в пользу "Бишкека"

Заключительная 10-минутка осталась за столичными баскетболистками. Многоопытные ветераны из "Школы Газпрома" уже не могли составить более молодым соперницам достойной конкуренции.

Третье место завоевала команда Кыргызско - Турецкого университета Манас, на четвертом дружина "Гинес-29", на пятом клуб "Эдельвейс" (Чуйская область), аутсайдерамим турнира стали баскетболистки Токмака.