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Избиение Кыргызстанцев в Хабаровске. МИД выразил протест посольству РФ

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- Екатерина Улитина
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В связи избиением кыргызстанцев в Хабаровске, в Министерство иностранных дел КР сегодня, 16 декабря, вызван Советник-посланник Посольства Российской Федерации в Кыргызской Республике. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

В ходе встречи кыргызской стороной были отмечены факты об избиении граждан Кыргызской Республики со стороны отдельных сотрудников.

Представитель МИД КР выразил решительный протест таким действиям, которые носили неправомерный характер, выразившийся в превышении должностных полномочий в виде применения грубой физической силы и сопровождавшихся нецензурной бранью по отношению к гражданам Кыргызской Республики.

Кыргызская сторона призвала обеспечить всестороннее и объективное рассмотрение данного инцидента и принятия соответствующих строгих мер к виновным лицам, допустивших превышение должностных полномочий.

Со своей стороны, представитель Посольства России в Кыргызстане отметил о недопустимости сложившейся ситуации и сообщил, что по данному факту возбуждено уголовное дело и ведется следствие. Российский дипломат заверил, что данный вопрос будет взят под их личный контроль и по мере поступления информации от компетентных органов Россиийской Федерации, информирует дополнительно.

Кроме того, посольство Кыргызстана в России направило обращения в МИД, МВД, УСБ МВД и Генеральную прокуратуру Российской Федерации с выражением крайней обеспокоенности в связи с произошедшим инцидентом и необходимости тщательного расследования и привлечения к ответственности виновных в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, граждане Кыргызстана, работающие в Хабаровске заявили, что сотрудники правопорядка России 12 декабря задержали около 80 кыргызстанцев и избили их в отделении полиции.


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URL: https://www.vb.kg/384092
Теги:
избиение, посольство, Россия, Кыргызстан, МВД, МИД
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