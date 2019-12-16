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Снятие спикера ЖК с должности - отвлекающий маневр власти?

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- Оксана Гут
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В пятницу, 13 декабря, депутат Жогорку Кенеша Исхак Масалиев внес на рассмотрение фракции "Онугуу-Прогресс" предложение об отзыве с должности спикера парламента Дастанбека Джумабекова. Вопрос, судя по всему, созрел давно, но главной интригой оставалось лишь то, кто его озвучит вслух. Политолог Марс Сариев уверен, то что с инициативой выступил Масалиев неспроста. "Он просто так не выступает и выдает побольше части выверенную информацию", аргументирует эксперт.

- Конечно, не очень приятно и стыдно, когда спикер не может произнести правильно название городов, которые знают даже школьники. Если бы сейчас в стране была благоприятная политическая ситуация, то смысла в смене спикера в принципе не было бы. Но все эти аресты, иски против СМИ и прочее создают неблагоприятный фон для власти. Мы же проводим аналогию, если торага неграмотный, то и вся власть неграмотна, то есть Джумабеков еще больше подставляет президента. И снятие его с поста, может послужить как отвлекающий маневр для Сооронбая Жээнбекова, - выразил мнение Марс Сариев.

Политолог несмотря на то, что считает спикера "ручным" подчеркнул, вопрос с его сменой, действительно, созрел. И именно сейчас эта процедура могла бы пройти безболезненно.

А вот Марат Казакпаев со своим коллегой не согласен. И считает, что депутаты должны дать Дастанбеку Джумабекову шанс доработать до конца созыва.

- Да есть такие моменты, когда он что-то не так скажет, как "Франкфурт жана Маяне" или вспоминается его речь на саммите в Нур-Султане. У спикера есть проблемы с русским языком, но за это не нужно карать, это слабый аргумент для снятия его с поста. Джумабекову нужно дать доработать, показать изъяны, он, уверен, готов исправляться. Я думаю, мало ли что говорит Масалиев, смена спикера – это сейчас ненужная проблема для Жогорку Кенеша, - высказался Казакпаев.

И все-таки смене политического расклада в парламенте, скорее всего, суждено осуществиться. Не зря в отношении Дастанбека Джумабекова в последнее время усилилась критика не только со стороны общественности, но и отдельно взятых "весомых" депутатов парламента. Эксперт по госустройству Шерадил Бактыгулов напомнил о том, что свое недовольство спикеру высказывали прямо на палате лидеры "Бир Бола" и "Онугуу-Прогресса" Алтынбек Сулайманов и Бакыт Торобаев.

- В свое время большинство депутатов проголосовали за Джумабекова не потому, что он сильный авторитетный политик, а по просьбе Алмазбека Атамбаева в бытность им президентом. Ведь депутат от фракции "Кыргызстан" мог стать спикером только при отмашке сверху. С момента его избрания парламентарии относились к нему скептически. Говорили, что раньше спикеры были сильные, а он в политике еще не окреп, - вспоминает Бактыгулов.

В большей мере причина отзыва спикера именно в подковерных перипетиях парламентариев, считает эксперт. Но и профессиональные качества Джумабекова играют роль.

- Если депутаты договорятся между собой, то все же решат сменить спикера. Это же ключевая должность. Торага не может быть таким косноязычным, в идеале он должен владеть несколькими языками, не только кыргызским и русским. Ну и как человек председательствующий на заседаниях Жогорку Кенеша он должен быть авторитетом, действительно, думать о стране и озаботиться тем, как в будущем скажутся на жизни граждан принятые парламентом законы, - отмечает собеседник.

Есть ли именно такие претенденты – другой вопрос. Политолог предполагает, что выбор нового спикера может затянуться. При чем совершенно не важно, что срок работы нынешнего созыва заканчивается практически через полгода. У нас в истории были и такие торага, которые возглавляли парламент всего пару месяцев, отметил Шерадил Бактыгулов.

- Кандидатуру лучше выбирать в привязке со сменой правительства. Депутаты будут смотреть на возраст, на знание языков, на региональную принадлежность. Кто станет новым спикером в преддверии выборов очень важно, ведь мы знаем, что парламентарии всегда принимают самые спорные законы, которые отвечают интересам крупного бизнеса, именно в мае-июне, - заключил эксперт.


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URL: https://www.vb.kg/384093
Теги:
Исхак Масалиев, Дастанбек Джумабеков, отставка, спикер, Кыргызстан, политика, Жогорку Кенеш
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Комментарии
Асат
16.12.2019, 17:36

еще один кадр Атамбаева. Что вы скажете а, вот ваш неадекватный чиновник маяне

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