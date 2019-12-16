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Токтайым Уметалиева об агентах иностранного влияния

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- Бакыт Стамов
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Последние события в Кыргызстане, особенно, митинг против коррупции с участием некоторых правозащитников, скандальную выставку в Бишкеке и соответствующие заявления некоторых политиков, в частности Розы Отунбаевой, некоторые пользователи интернета стали связывать с усилением иностранного влияния. В этой связи в соцсетях вновь заговорили о необходимости принятия "Закона о неправительственных организациях".

Напомним, в России закон, обязывающий неправительственные организации регистрироваться в качестве иностранных агентов, принят в 2012 году. Также НПО отчитываются о своих финансовых поступлениях и соответствующих затратах. В Кыргызстане также предпринимались попытки последовать примеру РФ, но пока безрезультатно.

Нужен ли такой закон Кыргызстану и насколько он актуален? Этот вопрос редакция VB.KG адресовала известной правозащитнице и представительнице как раз неправительственного сектора, председателю Ассоциации НПО и НКО Токтайым Уметалиевой.

По ее словам, такой закон нужен, но в другом свете.

- Понятие "агент" не должно быть связано только с общественной организацией. Я понимаю, что инициатива принятия этого закона связано с получением международных грантов, но вы извините меня, по всей стране стоят десятки тысяч урн для пожертвований различных организаций. При этом не зарегистрированных. И неизвестно в чьих интересах собираются деньги. Я знаю даже случаи, когда строительные компании под видом общественных организаций собирают деньги таким образом. Единственное, я согласна, что любые финансовые средства, которые поступают из-за рубежа, должны быть подотчетны. То есть под контролем. В Кыргызстане есть различные фонды, даже неаккредитованных, международных организаций. Они и есть на самом деле агенты иностранного влияния, так как неизвестно с какой целью к ним поступают финансовые средства. Какие у них задачи, на какие цели поступают гранты и насколько они полезны обществу? Вот на эти вопросы нет ответов, а так не должно быть. Любые денежные поступления должны быть учтены и любой сбор средств должен быть контролируем, - сказала Уметалиева.

Правозащитница уверена, прежде чем принимать этот закон необходимо дать четкое определение слову "агент".

- Это слово иностранное и поэтому для нас важно, какое именно смысловое значение мы придаем этому слову. Агент может означать либо обычный найм, либо склонение к деструктивным действиям. То есть когда в юридическом смысле объяснят и закрепят значение этого слова, то тогда и можно будет говорить об этом законе, - отметила она.

Напомним, в марте этого года после марша солидарности с участием представителей ЛГБТ в парламенте вновь заговорили о необходимости принятия закона о НПО, аналогичный российскому.


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URL: https://www.vb.kg/384094
Теги:
закон, НПО, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Токтайым Уметалиева
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