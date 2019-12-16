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Кыргызстанцы успешно выступили в РФ на турнире по боксу

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- Евгений Денисенко
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В российском городе Белоярское (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) завершились бои XVII Кубка мира по боксу нефтяных стран памяти Героя Социалистического Труда Фармана Салманова. За первенство боролись спортсмены из 23 стран, включая Кыргызстан.

От Кыргызстана на эти состязания прибыла команда в составе пяти мастеров кожаной перчатки. Двое из них, Эркин Адылбек уулу и Азат Усеналиев, в течение двух первых дней прошли в полуфинал. А затем на ринге городского Ледового дворца состоялось 12 финальных боев, в которых за победу в турнире боролись 24 боксера из семи стран - России, Таджикистана, Греции, Кыргызстана, Эквадора, Узбекистана и Марокко.

Победителем турнира в весовой категории 52 кг стал Азат Усеналиев. Его соперником в полуфинале был Расул Джааев из России, а в финале - Луис Дельгадо из Эквадора. Усеналиев родился в 1991 году в Токмаке. Окончил КГУСТА, со студенческих лет выступает в составе сборной команды Кыргызстана. Одерживал победы на различных международных турнирах, признавался в России лучшим боксером в своей весовой категории.

По итогам общекомандного зачета турнира главный кубок вновь достался команде России. Второе место у сборной Узбекистана, Кыргызстан замкнул тройку призеров.


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URL: https://www.vb.kg/384102
Теги:
бокс, Россия, турнир, Кыргызстан
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